Près de 100 000 visiteurs depuis l'inauguration du Musée des Beaux Arts de Dijon

Le Musée des Beaux Arts de Dijon attire du monde depuis son inauguration le 17 mai dernier : 93 000 visiteurs, et la barre des 100 000 est presque atteinte. De très bons chiffres selon la direction, après 17 ans de travaux. Le musée expose aujourd'hui 1 500 oeuvres dans 50 salles, contre 14 avant l'inauguration.

Objectif 300 000 visiteurs par an

Thomas Charenton, directeur adjoint des musées de Dijon, espère atteindre au moins 300 000 visiteurs cette année, voire plus. Des touristes étrangers, mais surtout des Côte d'Oriens : "les Dijonnais attendaient la réouverture du musée, ils voulaient se réapproprier cet établissement. On a vu beaucoup de gens venir, et revenir. Le musée est gratuit, et les visiteurs sont donc libres d'y retourner, avec des proches ou des amis."

Mais c'est maintenant que le plus dur commence selon Thomas Charenton. "On sait très bien que l'année de l'inauguration sera spécifique. Tout le défi pour nous sera de maintenir une vitesse de croisière la plus élevée possible en termes de fréquentation à l'avenir."

Jusqu'au 23 septembre, le Musée des Beaux Arts de Dijon accueille l'exposition L'Homme qui pleure, une sélection de peintures de l'artiste Yan Pei-Ming.