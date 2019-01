Prochaine journée le 11 janvier du championnat d'improvisation, avec Les Chevaliers de l'imaginaire

Pau, France

Les Chevaliers de L'imaginaire voit le jour en janvier 2017, crée par Benjamin Ardolade, comédien, formateur en improvisation. Leur créneau, partager leur passion de l'improvisation, de l'imaginaire et des histoires aux public nombreux et chaleureux qui les suivent depuis bientôt 2 ans. La troupe est composée d'une dizaine de joueurs et s'entraine les lundi soir de 21h à 23h à la Centrifugeuse!

La compagnie joue tous les premiers jeudi du mois (et samedi dans le cadre du PIC) "Au Suivant" Cabaret à Lons.

Dans le cadre de cette troisième journée du PIC, championnat d'improvisation, vous pourrez aller les soutenir à 20h30 à la MJC du Laü, le vendredi 11 janvier, face à la compagnie La Boite à Idées.

Vous passerez une excellente soirée !!!