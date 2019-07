Pulse : l'aventure des gueules noires avec France Bleu Lorraine

Petite-Rosselle, France

Un spectacle grandiose

Un spectacle époustouflant !

Pulse c'est d'abord une impulsion, un battement par minute car ici et plus qu'ailleurs, on y reste et on y vient pour vivre une aventure aussi singulière puisse-t elle être.

De tout temps et de toute époque chacun est arrivé en Moselle pour une aventure, cette impulsion, un destin, le même destin qui transmit de père en fils le métier de mineur de fond.

Un grand pari artistique pour un spectacle unique en Europe.

Un son et lumière grandiose

Quelques chiffres à couper le souffle...

Plus de 70 000 spectateurs dans un lieu unique

Une tribune de 1 500 places

80 comédiens amateurs et 5 comédiens professionnels

Ici, personne ne nous dicte des lois, ici on ne décide pas comme ailleurs, ici le poids de l'histoire nous rappelle que notre vie est entre nos mains et que votre place est aussi importante qu'une autre.

Cet ADN d'aventurier est au coeur d'une région dont le passé est digne d'un grand film d'aventure...

Une expérience unique...

Après le spectacle, pourquoi ne pas partager le dîner du mineur ?

Le spectacle est à 18€ pour les adultes, 8€ pour les enfants... quant au dîner du mineur c'est 15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants pour une expérience unique !!

Informations pratiques...

C'est où ?

Accès autoroute A320

lSortie 42 Petite-Rosselle. Suivre fléchage "Musée Les Mineurs".

Billetterie et informations :

03 87 85 02 43 (Office du Tourisme du Pays de Forbach)

lesenfantsducharbon.com