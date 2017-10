Que faire ce week-end ? 14 et 15 octobre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne des idées de sorties pour ce week-end des 14 et 15 octobre 2017

NOS COUPS DE COEUR

Foire de Gavray

Retrouvez France Bleu Cotentin Allée C Hall Foire à la Citrouille

Ce sera l'événement de ce week-end avec des dizaines de milliers de visiteurs. La Saint-Luc est l'une des foires millénaires de la Manche, et la deuxième après celle de Lessay. Un rendez-vous incontournable. Les infos sont ici

Open féminin 50 de tennis

L'Open de Tennis Féminin 50, du 7 au 15 octobre avec France Bleu Cotentin

C'est ce week-end que l'on connaitra le nom de celle qui va remporter l'édition de l'Open 50 féminin de tennis de Cherbourg. De très beaux matchs en perspective. La granvillaise Myrtille Georges sera sur le court ce samedi à partir de 16h15. Elle affrontera une autre française, Julie Gervais. Entrée gratuite. Le programme complet ici.

Festival Passeurs de mots

Le festival Passeurs de Mots à Equeurdreville du 5 au 15 octobre avec France Bleu Cotentin

C'est également le dernier week-end pour profiter du festival Passeurs de Mots à Equeurdreville. Ciné-concerts, cinéma d'animation, et contes déjantés ces samedi et dimanche. Cliquez pour en savoir plus.

La Tollevastaise

La Tollevastaise réunit 3000 randonneurs chaque année

VTT, VTC, rando pédestre et trail,, ce sont près de 3000 randonneurs qui se donnent rendez-vous à Tollevast ce dimanche pour la 21e édition de la Tollevastaise. Il est possible de s'inscrire sur place. Ca vous intéresse? Cliquez ici.

Jazz dans les Prés

L'excellent guitariste brésilien Nelson Veras sera à la salle de convivialité de Rouxeville ce dimanche à 17h. Tarif 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Un concert "Jazz dans les prés". Infos ici

Organisateurs et responsables d'associations, pour annoncer gratuitement vos événements dans le département de la Manche, envoyez-nous un mail avec toutes les infos et vos coordonnées à bleucotentin@radiofrance.com, ou appelez en direct l'émission "Le Kiosque" chaque samedi et dimanche à 11h et du lundi au vendredi à 12h45 au 02 33 23 13 23.