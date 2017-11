Que faire ce week-end ? 18 et 19 novembre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne des idées de sorties pour ce week-end des 18 et 19 novembre 2017

NOS COUPS DE COEUR

La Fête des produits de la mer et du terroir à Cherbourg-en-Cotentin

Les produits de la mer à découvrir à la Cité de la Mer de Cherbourg © Getty - Shangaiface

C'est l'un des rendez-vous incontournables de fin d'année à Cherbourg. La fête des produits de la mer et du terroir à quitté les quais l'an dernier pour s'installer à la Cité de la mer. Tous les bons produits de notre département seront présents sur 1500 m2. Une vraie fête de la gastronomie, vendredi, samedi et dimanche. Toutes les précisions ici.

Exposition d'artisanat africain à Querqueville

Une promesse de dépaysement au manoir de la Coquerie à Querqueville, qui accueillera samedi et dimanche l'exposition d'artisanat africain et d'objets-cadeaux organisée par le comité de jumelage Querqueville-Gorom-Gorom. Si le père-Noël est en manque d'idées, conseillez-lui de passer. Et si vous voulez savoir où se trouve Gorom-Gorom, cliquez ici.

En attendant les beaux jours à Valognes

C'est déjà la fin de cette première édition de la nouvelle manifestation culturelle organisée par la ville de Valognes. Ce parcours autour du polar se termine ce samedi à la médiathèque avec un jeu d'enquête et d'énigmes à résoudre en équipes, et à 20h45 à l'Hôtel-Dieu avec un récital littéraire comédien-piano : "Rose Candida". Tout ce que voulez savoir est ici.

Le marché de Noël de Saint-Sauveur-le-Vicomte

C'est presque déjà Noël à Saint-Sauveur le Vicomte ce dimanche © Getty - Laura Battiato

C'est déjà presque Noël à Saint-Sauveur le Vicomte ce dimanche, avec le traditionnel marché de Noël, ses petites boutiques, ses bons produits, et ses idées de cadeaux. Cerise sur le gâteau, le Père Noël a prévu de passer aux alentours de 16h. Il y aura des bonbons à attraper!

Drew Davies en concert à Moon-sur-Elle

Le chanteur et saxophoniste anglais Drew Davies est programmé dans le cadre de "Jazz dans les prés". Inspiré par l’âge d’or du rhythm’n’blues, les années 40 et 50 où la culture noire avait déjà inventé le rock’n’roll Drew Davies risque fort de vous donner envie de danser. Alors mettez vos plus belles chaussures, n'oubliez pas la gomina, et retrouvez-vous dimanche 19 à la salle des fêtes de Moon-sur-Elle à 17h.

Organisateurs et responsables d'associations, pour annoncer gratuitement vos événements dans le département de la Manche, envoyez-nous un mail avec toutes les infos et vos coordonnées à bleucotentin@radiofrance.com, ou appelez en direct l'émission "Le Kiosque" chaque samedi et dimanche à 11h et du lundi au vendredi à 12h45 au 02 33 23 13 23.