Que faire ce week-end ? 2 et 3 décembre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne des idées de sorties pour ce week-end des 2 et 3 décembre 2017

NOS COUPS DE COEUR

A Valognes Hervé Demon chante pour les petits, puis pour les grands

Herve Demon est auteur-compositeur-interprète. Dans les années 80 il était instituteur et a tout plaqué pour se consacrer à la chanson pour enfants. Après avoir parcouru la France et le monde, il a décidé d'ouvrir son répertoire, et propose maintenant deux spectacles. L'un pour les petits, l'autre pour les grands. Invité ce samedi de l'Hôtel-Dieu à Valognes, il donne rendez-vous aux enfants à 15h, et aux parents à 20h45.

Toute une nuit pour jouer à Equeurdreville

12 heures de jeux non-stop à partir de 14h30 à l'Agora d'Equeurdreville et jusqu'à 2h30 du matin. On y trouvera des jeux en libre accès (la ludothèque de l'association "Des jeux plein la Manche compte de plus de 300 jeux), des tables dédiées aux jeux de nos partenaires : Asmodée, Bombyx, Libellud, BlackRock, Catch Up Games, etc, des tables dédiées à certains passionnés autour d'un jeu : Mémoire 44, X Wing, Picth Car, etc, des tables dédiées aux auteurs de jeux de société : Terres de Pirates, Serial Battle, Astrayman mājinaru-tai, Pigs ! Des tables dédiées aux enfants et aux familles, des tournois avec des lots et des goodies à gagner, des tables d'initiation (jeux de rôle, figurines) avec les associations locales Pluie et Sortilège et Aigles et Bannières du Cotentin, une buvette et un coin restauration. En savoir plus.

Toute une nuit pour danser à Cherbourg

Les Goublins organisent leur bal folk annuel ce samedi de 21h à 2 heures du matin à la salle Chantereyne à Cherbourg. Trois groupes se succèderont : Les Goublins, bien sûr, les Ecraoulettes un groupe de musicien de la région de Carentan, et les Frères Pinel, deux musiciens basés aux Pieux et qui sont les piliers du groupe Marinade. De la musique traditionnelle au programme, pour les connaisseurs et pour tous les débutants qui voudront s'initier dans une ambiance conviviale.

Expo vente artisanat et alimentaire à Gréville-Hague avec Artisans du Monde

Des idées cadeaux pour toute la famille à la salle du Clos-Millet à Gréville dimanche de 10h à 17h30, avec l'exposition de fin d'année d'Artisans du Monde. Artisanat, maroquinerie, arts de la table, coffrets alimentaires, des animations, un espace jeux, et l'occasion d'accomplir un geste solidaire.

Bréhal accueille Charly Saussaye dimanche

Charly Saussaye en concert dimanche 3 décembre à Bréhal - Bouteloup

Pour les amoureux de chanson française et de beaux textes, Charly Saussaye présentera son répertoire, dans un univers proche de celui de son ami Leny Escudero auquel on le compare souvent. Il sera accompagné sur scène par 3 musiciens. Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint-Martin de Bréhal à 16h dimanche 3 décembre.