Que faire ce week-end ? 2 et 3 septembre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne les bons plans sorties pour ce week-end des 2 et 3 septembre 2017

Nos coups de coeur

Les passionnés de cyclisme ne manqueront pas les 3 jours de Cherbourg. Départ de la deuxième étape à Querqueville, samedi après midi, pour une arrivée 158 km plus tard à Octeville. Et dimanche départ d’Equeurdreville-Hainneville et arrivée finale Boulevard Schuman à Cherbourg après un détour de 158 km par la Côte des Isles.

Le port de Barfleur résonnera au son des concerts du Festival Musik'enSaire samedi de 12h à minuit. Des animations, des ateliers, un vide-grenier musical, et de la musique non-stop sur deux scènes, avec des groupes venus de toute la Normandie.

A Cherbourg, les amateurs de jeux vidéos, de mangas, de bandes dessinée, ou de cosplay ne manqueront sous aucun prétexte le grand rendez-vous des Voyageurs Immobiles, proposé dans le cadre de la Biennale du 9è art au Théâtre à l'Italienne, au Quasar, au Musée Thomas Henry, à la Médiathèque, ou encore au cinéma Odéon. De nombreux visiteurs se sont déjà précipités à la rencontre de Batman et autres super-héros ce vendredi.

Voyageurs Immobiles à Cherbourg du 1er au 3 septembre 2017

Les amateurs de randonnée et de grand air se retrouveront quant à eux à Tamerville, près de Valognes pour la 4ème édition de Tam'Rando. VTT, trail ou marche, vous aurez l'embarras du choix ce dimanche.

