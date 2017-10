Que faire ce week-end ? 21 et 22 octobre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne des idées de sorties pour ce week-end des 21 et 22 octobre 2017

NOS COUPS DE COEUR

La Gentleman des familles à Quinéville

Une épreuve cycliste en duo adultes, enfants, ou mixte, sur un parcours de 18,4 km au départ de Quinéville ce dimanche. La gentleman des familles est organisée au profit de l'association "Ondes Positives pour l'Hyperinsulinisme". La marraine, la chanteuse Fabienne Thibault sera là. Tous les détails ici.

Mange ta soupe ! à Carentan

Le festival "Mange ta soupe" remet le couvert tout le week-end à Carentan-les-Marais. Concours de soupes, bar à soupes, ateliers culinaires, et le thème pour cette année : le sel, avec des conférences, des expos, et les conseils d'une diététicienne. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Festival des plantes automnales à Crosville sur Douve

La 10eme édition des journées des plantes automnales aura lieu les 21 et 22 octobre 2017 en journée continue de 10h à 17h au Château de Crosville sur Douve avec en parallèle le 5ème salon du Patchwork, de la Broderie et des Arts Créatifs. Plus de 50 exposants seront au rendez-vous. Les infos sur le site du château.

Le Triathlon des Marais à Carentan

Le triathlon des Marais dimanche 22 à Carentan avec France Bleu Cotentin

Du kayak, du VTT, et de la course à pieds à Carentan les Marais à partir de 10h dimanche matin. Les épreuves peuvent se disputer en individuels ou en relais. Cliquez ici pour en savoir plus.

Randonnées d'automne au Vast

Pour la deuxième année consécutive, l'association pour le rayonnement de l'église du Vast propose des randonnées pédestres et VTT ce dimanche. Deux circuits à pieds (8 et 13 kilomètres) et 3 boucles à VTT à partir de 20 km. A l'arrivée, brioche du Vast pour tout le monde. Inscription à partir de 9 heures (5 euros).

Gentlemen Anthony Delaplace à Ruffosses

Une épreuve cycliste organisée par le fan-club d'Anthony Delaplace ce samedi 21 octobre, par équipes de 2 sur un parcours de 20 km. Premier départ à 13h30. Inscriptions au 02 33 44 31 85 (5 euros). Les infos sont ici.

