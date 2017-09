Que faire ce week-end ? 23 et 24 septembre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne des idées de sorties pour ce week-end des 23 et 24 septembre 2017

Nos coups de coeur

Elles ont débuté ce vendredi, les Bouchées Cherbourgeoises vous attendent tout le week-end. Une balade (très) gourmande, à travers un parcours proposé par 28 commerçants de bouche. Ce sont vos papilles qui vont aimer! En savoir plus ici.

C'est la Fête des Normands ce week-end. Samedi les commerçants de Cherbourg vous invitent à venir faire la fête avec eux. Deux villages normands vous accueilleront place de Gaulle et aux Eléis. Des contes, des concerts, un bal folk. De 10 heures à 20h la Normandie sera à l'honneur. Le programme à Cherbourg

A Bricquebec ce samedi, 2e édition du Contest My Cotentin. Au programme du skate, du BMX, du roller, de la trottinette, et des concerts toute la journée au village urbain. Visitez la page facebook.

Envie de chiner? Les commerçants de Saint-Sauveur-le-Vicomte vous attendent pour leur vide-greniers au pied du château samedi de 8h à 17h

C'est dimanche qu'a lieu l'un des grands rendez-vous sportifs de cette rentrée, avec les Triathlons du Cotentin. Natation, vélo, course à pieds, au départ de la plage verte de Cherbourg. Venez les encourager. Ils seront très nombreux, hommes, femmes, et enfants. Et pour les moins sportifs, concert de jazz manouche avec Jeza Trio de 12h à 15h30. Le site des Triathlons du Cotentin

Encore du sport à la Lande Saint-Gabriel à Tourlaville, dimanche, pour le Raid des Contrebandiers 2017. Des parcours nature multi-sports adaptés à tous les niveaux.

Le 23e Festival Dahlias et Jardins se poursuit à Coutances. Sur 3 hectares, les élèves du Campus nature vous proposent des espaces paysagers. Plus de 300 variétés de dahlias à découvrir. Plus d'infos.

Organisateurs et responsables d'associations, pour annoncer gratuitement vos événements dans le département de la Manche, envoyez-nous un mail avec toutes les infos et vos coordonnées à bleucotentin@radiofrance.com, ou appelez en direct l'émission "Le Kiosque" chaque samedi et dimanche à 11h et du lundi au vendredi à 12h45 au 02 33 23 13 23.