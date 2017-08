Que faire ce week-end ? 26 et 27 août : les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne les bons plans sorties pour ce week-end des 26 et 27 août 2017

Nos coups de coeur

Le Festival des Voiles de Travail se poursuit tout le week-end à Granville. De beaux bateaux à admirer : le Marité, la Granvillaise, et le Lys Noir. Et aussi deux caravelles Não Victoria et Boa Esperença, véritables musées flottants. Nombreuses animations et démonstrations pour grands et petits sur les quais de Granville samedi et dimanche.

Le festival Voiles de Travail à Granville . Image d'archives. - Voiles de Travail

Le premier Marathon de la Pointe de Barfleur se court ce dimanche autour de Barfleur. Un peu plus de 42 km à travers les très beaux paysages de Gatteville, Vicq-sur-Mer, Néville, et bien sûr Barfleur. De très nombreux sportifs sont attendus. Pour voir les coureurs et les encourager, rendez-vous sur le port de Barfleur à partir de 9h30. Attention, il faudra laisser son véhicule à l'entrée de la commune.

Le Festival des Traversées Tatihou se termine ce samedi avec un concert de Leyla Mc Calla (Haïti, Louisiane) à 21h30 sous le chapiteau à quai à Saint-Vaast-la Hougue.

Leyla McCalla en concert de clôture des Traversées Tatihou 2017 - leylamccalla.com

C'est la Fête Saint-Louis à Soulles dans le Centre-Manche près de Canisy, avec ce samedi vide-greniers, concert, et grand spectacle pyromusical, et demain méchoui et animation musicale.

Pour les amateurs de trail, vtt, vtc et rando pédestre, ce dimanche c'est la Dingovillaise à Digosville ce dimanche. Les inscriptions se font sur place.