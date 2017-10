Que faire ce week-end ? 28 et 29 octobre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne des idées de sorties pour ce week-end des 28 et 29 octobre 2017

NOS COUPS DE COEUR

Le meeting d'automne au Pôle hippique de Saint-Lô

Trois événements sont au programme de ce grand rendez-vous dans le cadre somptueux du Haras National de Saint-Lô : le Championnat des étalons selle français de 2 et 3 ans, les ventes de chevaux, et le Jumping International CSI 1*/2*/3*. Tout le programme et les infos pratiques sont ici.

Le festival "Les Agités du Bocage" à Quettehou

Après le succès de la première édition, l'association Arterre récidive. C'est ce samedi qu'a lieu la deuxième édition des "Agités du Bocage" à Quettehou. Animations pour les enfants, concerts et gastronomie au programme. Tous les groupes participants à découvrir ici.

Les Nuits de la Pleine Lune au château de Gonneville

Les Nuits de la pleine lune, avec France Bleu Cotentin

Samedi, le château de Gonneville près de Saint-Pierre-Eglise accueillera pour la dernière fois dans ses murs le son et lumière de la Cie "A fleur de mots", "Les nuits de la pleine lune". Début du spectacle à 20h. La semaine prochaine, c'est au château du Rozel que le rendez-vous est fixé. Envie d'en savoir plus? Par ici !

Amour et désamour, deux duos en chansons au Théâtre de l'Arlequin

Amour et Désamour, duos en chansons au Théâtre de l'Arlequin

Mil Rose, et Lemon Tea for Two sont sur la scène du Théâtre de l'Arlequin à Cherbourg ce samedi à 15h et 20h30 pour un spectacle au profit de l'ACDAL, l'Association Cherbourgeoise de Défense de l'Art Lyrique. La page facebook du concert.

