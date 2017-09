Que faire ce week-end ? 30 septembre et 1er octobre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu vous donne des idées de sorties dans la Manche ce week-end des 30 septembre et 1er octobre 2017

NOS COUPS DE COEUR

Toute la mer sur un plateau

Le 15e Festival des coquillages et crustacés de Granville vous accueille samedi et dimanche sur le port de 10h à 19h. Toute la mer sur un plateau est le premier événement marin de Normandie. Au programme dégustations, ateliers de cuisine, et vente de produits frais. Entrée gratuite.

La Saint-Denis de Brix

Ce sont plus de deux cents exposants qui vous attendent sur 7 hectares ce week-end pour la Saint-Denis de Brix. Déballeurs, rôtisseurs, fête foraine, foire aux animaux ou concours hippiques attireront encore plus de 20 000 visiteurs. Les infos sont ici.

Skatepark en fête

Skatepark en fête samedi 30 septembre à Cherbourg

Le skatepark de Cherbourg accueille ce samedi après-midi des concerts avec Nel, les Couacs, et les Provisoires, ainsi que de nombreuses animations. Le programme complet.

L' Odyssée du Tue-Vaques

Un trail organisé par l'AS Tourlaville Athlétisme au départ de Fermanville ce samedi après-midi avec l'Odyssée du Tue-Vaques. Trois courses, 8, 15, et 30km. Inscriptions sur place possibles. En savoir plus

La JCM

C'est dimanche qu'aura lieu la 26e édition de la JCM, le grand rendez-vous de la randonnée organisé au profit de Coeur et Cancer autour de Valognes. VTT, trail, et marche. Les inscriptions se font sur place dès 7h45. Tous les détails ici

"La nuit" - Festival du conte

Un festival du conte sur le thème de la nuit dans la région de Saint-Lô. Samedi après-midi, jeu de piste dans le parc du château de Canisy, le soir balade dans les étoiles à Saint-Samson de Bonfossé, et dimanche lectures sur le thème de la nuit à Saint-Romphaire. Tout le programme est ici

Ils chantent pour Diego

7 groupes de la région, du hip-hop , des chorales, de la zumba, se mobilisent pour un concert solidaire au profit des enfants qui, comme Diego, sont atteints par une anomalie génétique grave : le syndrome de duplication MECP2. C'est à l'Agora d'Equeurdreville dimanche de 14h à 18h30. Prix d'entrée : un don pour l'association. L'article consacré au concert.

Festival Dahlias et Jardins

Le 23e Festival Dahlias et Jardins se termine à Coutances. Profitez encore ce week-end de plus de 300 variétés de dahlias. Plus d'infos.

