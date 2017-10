Que faire ce week-end ? 7 et 8 octobre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne des idées de sorties pour ce week-end des 9 et 10 septembre 2017

NOS COUPS DE COEUR

Foire-expo de Saint-Lô

Avec 20% d'exposants en plus, dans tous les domaines, habitat, décoration, tourisme, bien-être, gastronomie, la Foire de Saint-Lô est l'événement qui monte dans le département. A noter cette année 2000m2 réservés aux camping-cars neufs ou d'occasion. Et un invité d'honneur : l'Amérique Latine. Venez nous rencontrer et gagner des cadeaux sur l'espace France Bleu Cotentin. Ouverture des portes à 10h, fermeture vendredi et samedi à 21h, dimanche à 19h. Entrée gratuite. Toutes les infos ici.

Triathlon la Collignon

Un triathlon en individuel ou par équipes ce dimanche à Tourlaville, avec la Collignon. L'engagement est gratuit et il n'y a pas de classement. Bref, du sport pour le plaisir. En savoir plus.

Open féminin 50 de tennis

L'Open de Tennis Féminin 50, du 7 au 15 octobre avec France Bleu Cotentin

Premier tournoi international féminin de tennis en Normandie, l'Open féminin 50 débute ce samedi à la salle Louise Michel d'Equeurdreville. Parrainé cette année par Emilie Loit, ancienne 27e joueuse mondiale, l'événement accueille 32 espoirs du tennis féminin. Entrée gratuite. Le programme complet ici.

Journée nationale des Rêves

L'association "Rêves" s'est fixée pour objectif de réaliser les rêves des enfants gravement malades. Elle a pour cela besoin de votre aide, et vous invite à participer ce samedi à la salle des fêtes de Cherbourg à la Journée Nationale des Rêves. Au programme à partir de 14h, des sculptures sur ballon, un jeu de piste, du cirque avec Sol'Air, du pilotage de bolides et beaucoup d'autres ateliers. Avec un final en musique grâce à la Brigantine. Passez les voir et les encourager. L'entrée est gratuite. Et il y aura des crêpes!

Festival Passeurs de mots

Le festival Passeurs de Mots à Equeurdreville du 5 au 15 octobre avec France Bleu Cotentin

De belles ou de terribles histoires à découvrir à Equeurdreville jusqu'à 15 octobre avec le festival Passeurs de Mots. Plusieurs rendez-vous ce week-end, pour tous les publics à partir de 5 ans. Attention, certains spectacles sont déjà complets! Cliquez pour en savoir plus.

Salon du Livre de Carentan

56 auteurs seront présents ce samedi à la salle du Haut-Dyck à Carentan, pour une nouvelle édition du Salon du livre. Parmi eux, la comédienne Grace de Capitani. Entrée gratuite. La liste des auteurs est ici, et les infos pratiques sont là.

Fête de la Pomme

Comme chaque année, à Yvetot-Bocage, près de Valognes, on vous proposera de manger des pommes ce week-end. Mais avant cela il faudra les cueillir! Rendez-vous à partir de 14h30 avec vos paniers. Et le dimanche vous pourrez déjeuner sur place.

Organisateurs et responsables d'associations, pour annoncer gratuitement vos événements dans le département de la Manche, envoyez-nous un mail avec toutes les infos et vos coordonnées à bleucotentin@radiofrance.com, ou appelez en direct l'émission "Le Kiosque" chaque samedi et dimanche à 11h et du lundi au vendredi à 12h45 au 02 33 23 13 23.