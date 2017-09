Que faire ce week-end ? 9 et 10 septembre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne des idées de sorties pour ce week-end des 9 et 10 septembre 2017

Nos coups de coeur

Vous serez des milliers à ne pas vouloir manquer l'édition 2017 de la foire millénaire de Lessay, avec ses animaux, ses déballeurs, ses rotisseurs, les impressionnantes machines agricoles, et son immense fête foraine. France Bleu Cotentin vous donne rendez-vous pour des émissions en direct et des tonnes de cadeau dont le handspinner collector qui fera plaisir à vos enfants. Les infos et le plan sont ici.

Les amoureux de jardin se retrouveront dans la Hague, au Manoir du Tourps, pour la 13e édition de "Plantes et saveurs d'automne". La désormais célèbre Foire aux plantes accueille plus de 30 exposants. Le moment de faire le plein de bons conseils pour votre jardin. Variétés actuelles ou anciennes, plantes rares, mobilier de jardin, produits du terroir, de quoi passer un bon moment dans le cadre rénové du Manoir du Tourps à Omonville la Rogue.

A Tessy-Bocage jeudi, vendredi, et samedi, le Festival "Au Son d'Euh lo" vous propose 3 jours de musique, et une grosse quinzaine de concerts, avec des noms aussi connus que La Rue Ketanou ou les Monty-Picon. Un petit festival qui monte, avec en plus des navettes depuis Saint-Lô. Les infos sont ici. Et la vidéo est là.

Les randos du donjon, à Bricquebec

A pied ou à vélo, les randos du Donjon vont encore accueillir à Bricquebec dimanche de nombreux adepte du grand air. Après la nocturne de vendredi, rendez-vous avec votre VTT ou vos chaussures de marche à partir de 8h à la salle Jean Eliard. Les infos sont ici.

Le 23e Festival Dahlias et jardins a ouvert ses portes vendredi à Coutances. Sur 3 hectares, les élèves du Campus nature vous proposent des espaces paysagers. Plus de 300 variétés de dahlias à découvrir. Tout le week-end démonstrations d'art floral et conseils. Et à découvrir, une nouvelle création : le dahlia "Normandie". Plus d'infos.

Organisateurs et responsables d'associations, pour annoncer gratuitement vos événements dans le département de la Manche, envoyez-nous un mail avec toutes les infos et vos coordonnées à bleucotentin@radiofrance.com, ou appelez en direct l'émission "Le Kiosque" chaque samedi et dimanche à 11h et du lundi au vendredi à 12h45 au 02 33 23 13 23.