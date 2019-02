Réouverture de la Cité de la Mer pour les vacances d'hiver

Cherbourg, France

Bernard Cauvin, le directeur de la Cité de la Mer, était l'invité de France Bleu Cotentin le 7 février. En effet, pour les vacances d'hiver, la Cité de la Mer rouvre ses portes, et propose de nombreuses animations pour toute la famille.

"La Cité de la Mer va prendre une autre dimension en 2019" - Bernard Cauvin

Dès le mois d'avril, le nouveau pavillon "l'océan du futur" va présenter une nouvelle approche des aquariums, dans un espace totalement rénové.

Bernard Cauvin, directeur de la Cité de la Mer Copier

La Cité de la Mer à Cherbourg offre de nombreuses activités pour les vacances. C'est l'occasion de percer de nombreux mystères du monde sous-marin. Grace à une nouvelle animation gratuite, les enfants à partir de 8 ans vont découvrir l'univers microscopique du plancton, ce micro organisme présent dans toutes les mers du globe. On peut également visiter le Redoutable, l'expo sur le Titanic et participer à l'animation "On a marché sous la mer".

En savoir plus sur la Cité de la Mer