Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, sur l'hippodrome de la prairie à Caen, vous avez rendez-vous avec plus de 500 voitures et motos de collection, les véhicules historiques de la caravane du Tour de France, la saga alpine, les 70 ans de la deudeuche.

Pour la onzième année, le Rétro Festival rassemble des centaines de collectionneurs viennent présenter leurs plus beaux véhicules. Et durant le week-end, on attend environ 15 000 visiteurs, amoureux de belles voitures ou de motos, ou simplement curieux.

Les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, le Rétro Festival vous propose un programme exceptionnel sur la prairie de Caen : parades, vente aux enchères, concours d'élégance, baptêmes à bord de véhicules de légendes, village moto, bourse d'échanges, expositions, circuit historique.. etc.

Programme du Rétro Festival 2018

Cette année, quatre temps forts vous sont proposés :

Exposition-événement de la caravane publicitaire du Tour de France des années 60 . Une vingtaine de véhicules publicitaires vintage des années 60 sont visibles autour des écuries de l'hippodrome.

Retour sur les 40 ans du Dakar et l'histoire des normands.

et l'histoire des normands. Anniversaire de la Deudeuche : la 2CV fête ses 70 ans .

. La Saga Alpine autour de la nouvelle Alpine A 110.

Pratique

Prix d'entrée/journée au Rétro Festival : 10€ par personne. Des pass week-end à 15 € sont valables sur les deux jours. L'accès au Circuit Historique de la Prairie toute la journée du dimanche est entièrement gratuit.

Samedi 30 Juin, de 9h à 18h

rassemblement des voitures anciennes et de prestige

exposition rassemblement la caravane publicitaire du Tour de France ( écuries)

baptêmes à bord de véhicules de prestige ( accès Prairie, point Lion'S Club)

parades en centre ville ( matin et après midi)

concours d'état ( piste, près des tribunes)

espace collectionneurs Alpine et 2CV ( pourtour de la piste)

espace clubs ( pourtour de la piste)

village partenaires ( à l'arrière des tribunes)

village exposants ( piste de l'hippodrome)

Dimanche 1er juillet, de 9h à 18h

A partir de 9h : circuit historique, au pourtour de l'hippodrome

13h : vente aux enchères ( piste, face tribunes) Plus d'infos sur la vente aux enchères du Rétro Festival

15h : grand concours d'élégance ( piste, face tribunes)

baptêmes à bord de véhicules de prestige ( accès Prairie, point Lion's Club)

espace collectionneurs Alpine et 2CV ( pourtour de la piste)

rassemblement de voitures anciennes et de prestige

village des motos anciennes

espace clubs ( pourtour de la piste)

village partenaires ( à l'arrière des tribunes)

village exposants ( piste de l'hippodrome)