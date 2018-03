L'édition 2018 de la course va grandement impacter vos déplacements en ville durant tout ce week-end des 17 et 18 mars. Retrouvez la liste des lieux concernés et toutes les infos pratiques et nécessaires pour vivre à fond cette belle fin de semaine sportive.

Marseille, France

Vous pouvez rouler et stationner dans Marseille le samedi 17 mars comme d'habitude, le dispositif de la course bloque le parcours à partir du dimanche matin, dès 7h. Nous vous conseillons alors d’emprunter les tunnels Vieux-Port et Carénage, si vous souhaitez vous déplacer dans Marseille le jour de l’événement.

Des agents de Police et des commissaires de course seront sur les abords du parcours pour vous orienter et vous proposer les meilleurs itinéraires possibles. Des points de cisaillements seront également positionnés pour vous permettre de traverser le parcours et ne pas rester bloqué.

Le stationnement pour les coureurs

Pour cette nouvelle édition de Run In Marseille 2018, les coureurs ont la possibilité, via Indigo, de stationner leur véhicule au Parking Centre Bourse. Vous bénéficierez d’un tarif préférentiel : 7 euros pour un forfait de 10h de stationnement, valable de 6h à 16h, le 18 mars 2018.

Ce parking de 1 650 places sera accessible le jour de la course. Il se trouve à 200m de la zone d’arrivée, il est également très bien situé pour rejoindre le départ du semi-marathon, du 10 km et pour accéder aux navettes partant pour les Goudes, départ du Marathon. Pour profiter de cette offre, réservez votre stationnement en envoyant un email à contact@carmasport.com avec votre nom, prénom et distance d’inscription.

Les horaires de circulation et de stationnement, zone par zone

Zone 1 - Quai du Port (zone d'arrivée)

Circulation interdite du samedi à 13h30 au dimanche à 18h, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 20h.

Zone 2 - départ du marathon

Circulation interdite le dimanche de 7h à 9h, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Route des Goudes,

Avenue de la Madrague de Montredon,

Avenue d’outre-Mer,

boulevard Amphitrite,

boulevard des Reinettes,

promenade du Grand-Large,

Avenue Odessa,

Avenue de Montredon (côté mer),

Avenue Pointe-Rouge (côté mer)

Zone 3 - Avenue Pierre-Mendès France

Circulation interdite le dimanche de 7h à 9h30, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Avenue Pierre-Mendès-France (entre rond-point Barry et Henri-Frenay),

Avenue de Bonneveine (côté hippodrome),

Place Louis-Bonnefon (demicercle coté Villa Massalia),

Avenue de Hambourg,

Zone 4 - Avenue Clot-Bey

Circulation interdite le dimanche de 7h à 9h45, stationnement interdit du 17/03 à 8h au dimanche à 14h.

Avenue Clot-Bey (coté pair),

Avenue Alexandre-Dumas (coté pair),

Avenue de Mazargues (côté impair),

Rue Jacques-Picon,

Boulevard Michelet (entre rond-point du Prado et rue Jacques-Picon)

Zone 5 - Boulevard du Littoral

Circulation interdite le dimanche de 7h à 9h30, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Boulevard du Littoral (zone de départ Semi-Marathon),

Quai de la Tourette,

Quai de la Joliette

Zone 6 - Quai Lazaret

Circulation interdite le dimanche de 7h à 9h15, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Quai Lazaret,

Quai d’Arenc,

Boulevard Mirabeau,

Boulevard de Paris (entre boulevard Mirabeau et rue Mirès)

Zone 7 - Boulevard de Dunkerque

Circulation interdite le dimanche de 7h à 9h45, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Boulevard de Dunkerque (côté impair),

Rue de la République (coté impair),

Rue Colbert,

Cours Belsunce

Zone 8 - Canebière

Circulation interdite le dimanche de 7h à 11h45, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Canebière (côté pair, entre rue de Rome et quai des Belges),

Rue de Rome

Zone 9 - Place Castellane

Circulation interdite le dimanche de 7h à 12h, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Place Castellane,

Avenue du Prado 1 (coté pair) jusqu’au rond-point du Prado (sauf contre-allée),

Rond-point du Prado (côté mer)

Zone 10 - Rond-point David

Circulation interdite le dimanche de 7h à 12h45, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Rond-point « David »,

Avenue du Prado 2 (entre « David » et la rue Carmagnole, sauf contre-allée),

Avenue du Parc Borély (sauf contre-allée)

Zone 11 - Rond-Point Henri-Frenay

Circulation interdite le dimanche de 7h à 13h, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Rond-point Henri-Frenay,

Avenue Pierre-Mendès-France,

Promenade Georges-Pompidou (coté mer)

Zone 12 - Corniche du Président John-Fitzgerald-Kennedy (deux côtés)

Circulation interdite le dimanche de 7h à 13h20, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Zone 13 - Rue des Catalans

Circulation interdite le dimanche de 7h à 13 h 45, stationnement interdit du samedi à 8h au dimanche à 14h.

Rue des Catalans,

boulevard Charles-Livon,

Quai de Rive-Neuve (coté mer),

Quai des Belges

Zone 14 - Tunnels Vieux-Port et Prado Carénage

Attention : les tunnels Vieux-Port et Prado Carénage resteront ouverts toute la durée de la compétition. Seules les sorties Pharo/La Plage et Les Ports pour le tunnel Vieux-Port seront fermées.