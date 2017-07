SAMARA Le parc naturel et archéologique

Ouvert du 1er avril au 5 novembre 2017 et toute l'année aux groupes

Le parc de Samara, situé à La Chaussée-Tirancourt dans la Somme dans les Hauts-de-France à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Amiens, est à la fois un parc de loisirs consacré à la Préhistoire, à la Protohistoire et à la période gallo-romaine, c'est à la fois un archéosite, et un parc paysager et botanique.

samara © Radio France - lg

Le Parc de Samara est un des hauts lieux de la Préhistoire en France. Il a été créé par le Conseil général de la Somme, autour de vestiges préhistoriques mis au jour lors de fouilles, au cœur de la Vallée de la Somme connue pour avoir joué un rôle primordial dans la naissance de la Préhistoire comme objet d’études scientifiques.

Samara est une vitrine vivante des richesses du patrimoine archéologique de la Somme. Il met en scène de manière ludique et pédagogique les travaux archéologiques menés dans la vallée depuis le 19ème siècle, à la suite de Jacques Boucher de Perthes considéré par tous les préhistoriens comme le 1er d’entre eux.

samara © Radio France - lg

Le parc offre à tous les visiteurs un espace de découverte des gestes et des techniques de nos ancêtres préhistoriques ; la reconstitution de la vie quotidienne permet de constater, dans un cadre préservé, l’interaction permanente entre l'Homme et la Nature depuis les débuts de l’Humanité. Par la mise en scène de l'archéologie et la mise en situation des visiteurs, Samara rend vivante l'archéologie. Les médiateurs sont tous des passionnés et des spécialistes des différentes périodes de l'Histoire. Ils partagent avec les visiteurs leurs connaissances et leurs expériences.

samara © Radio France - lg

Samara est aussi un véritable sanctuaire de la nature, 30 hectares de faune et de flore préservés avec 80 espèces forestières d’Europe et d’ailleurs, des essences végétales aux particularités intéressantes et des anciennes fosses d’extraction de tourbes.

samara © Radio France - lg

Le pavillon des expositions, à l'architecture en coupoles représentant le plan symbolique d'un corps humain, propose des expositions et des scènes de vie reconstituées des différentes périodes de la Préhistoire à la période gallo-romaine.

HORAIRES

D'AVRIL A JUIN ET DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE

Du lundi au vendredi : de 9h30 à 17h30

Le week-end, les jours féries et pendant les vacances scolaires de la zone B : de 10h à18h

EN JUILLET ET EN AOUT

Tous les jours : de 10h à 18h30

TARIFS

Adulte : 10€

Enfant ou Réduit : 8.50€

(enfant de 6 à 18 ans, enseignants, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées)

Famille : 29€ (2 adultes et 2 enfants)

Enfant + : 6€

Enfant de moins de 6 ans : Gratuit

Abonnement saison 2017 :

20€ / adulte – 17€ / enfant

Pensez-y pour assister à tous les événements !