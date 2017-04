Sécurité renforcée pour la foire du 1er mai à Bourgoin-Jallieu

Comme chaque année, le 1er mai est à Bourgoin-Jallieu l'occasion d'une grande braderie. Elle donne aux commerçants l'occasion d'un déballage devant leurs magasins. Problème : l'événement attire 40.000 visiteurs, et depuis l'attentat de Nice, les mesures de sécurité sont draconiennes.

Un événement dont l’origine remonte à 1586, on ne peut pas y renoncer parce que des terroristes pourraient avoir l’idée d’y commettre un attentat. Si Lille a fait le choix d’annuler sa grande braderie en septembre 2016, suite à l’attentat du 14 juillet à Nice, la municipalité de Bourgoin-Jallieu a décidé de maintenir la foire du 1er mai, malgré le très lourd dispositif de sécurité exigé pour protéger les quelque 40.000 visiteurs attendus.

Un surcoût de plus de 10.000 euros pour assurer la sécurité

Jean-Claude Pardal, adjoint au maire délégué à la voirie et à la sécurité, a multiplié les réunions en préfecture pour avoir le feu vert : « Maintenant il y a un accent très fort qui est mis sur le verrouillage des voiries, pour éviter les voitures-béliers, et on ne nous demande plus simplement de mettre des barrières » . La nouvelle règle impose de fermer des rues avec des plots en béton, et de placer des voitures avec vigiles aux entrées des voies susceptibles d’être empruntées par les services de secours. Ce dispositif a un coût. Les agents de la ville vont être à pied d’œuvre dès 3 heures du matin le premier mai pour poser les plots en béton. Et puis il va falloir payer les vigiles et leurs véhicules. Un surcoût estimé entre 10.000 et 15.000 euros.

Le périmètre de la foire change, des rues en sont exclues

Il a fallu prendre en compte à la fois les exigences de sécurité et les rues où le plus grand nombre de commerçants comptaient ouvrir le 1er mai, pour définir le périmètre de la foire en centre-ville. Cette année, certaines voies en sont exclues, au grand dam des commerçants qui ne pourront pas procéder au déballage de leur marchandise devant leur établissement, la rue restant ouverte à la circulation. Dans ce cas, la ville leur propose de tenir un stand dans une autre rue, dans le secteur de la foire. Mais Audrey Muller, qui tient une boutique de vêtements, rue du Tribunal, ne le pourra pas : « en tant qu’indépendante et étant seule à gérer ma boutique, je ne peux pas déplacer mon stand en sachant que du coup il n’y aura personne à la boutique ».

Olivier Laurencin préside le conseil de quartier Centre-ville, Pont Saint-Michel, . Il possède une épicerie de produits américains elle aussi en dehors du périmètre de la foire, mais il a pris ses dispositions : « on a fait la bonne démarche, on a envoyé un mail aux services techniques de la ville, et on va déballer à trente mètres de l’enseigne. On est deux, l’un gardera le magasin et l’autre ira déballer à côté ». Il invite ses collègues commerçants à prendre leurs précautions l’an prochain, en se renseignant suffisamment tôt sur le plan de circulation de la foire, afin de prévoir le déplacement de leur stand.

La foire de Bourgoin-Jallieu, la plus importante du Nord-Isère, se tient ce 1er mai de 8 heures à 19 heures, entre la rue professeur Tixier et le stade Pierre Rajeon, avec 500 exposants.