Sites en scènes, spectacles et concerts dans les Sites Passionnément Moselle

Moselle, France

Sites en Scènes, ce sont plus de 40 ensembles amateurs de toute la Moselle qui se produiront sur les Sites Passionnément Moselle du mois d'avril à octobre 2019. Chœurs, ensembles musicaux, écoles de musique et conservatoires, harmonies, danseurs et conteurs, représentant plus de 1200 amateurs, animeront chaque week-end un ou plusieurs lieux emblématiques de la Moselle. Les esthétiques et les répertoires proposés par ces ensembles reflètent l’étendue des pratiques musicales des chorales, sociétés musicales, établissements d’enseignements artistiques et associations pour certaines plus que centenaires. Les amateurs de toutes générations vous donnent rendez-vous pour partager leur passion de la scène dans les Sites de la Moselle !

Rendez-vous sur les sites Passionnément Moselle : Château de Malbrouck, Maison de Robert Schuman, Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion, Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim, Les Jardins Fruitiers de Laquenexy, Musée départemental Georges de La Tour, Archives Départementales.

L'ensemble Vocal Tante Voci de Metz

Au programme de Sites en Scènes

Au programme, entre autres, l'ensemble vocal O.P.E.R.A. de Thionville, le Big Band du CRR Metz, l'école de musique de Yutz, les groupes de rock Red Tigers, High Level, Girls no Boys..., Coup d'Show de Rodemack, l'ensemble Tante Voci de Metz, l'ensemble vocal Le Virelai de Marange-Silvange, le quatuor Grain de Sel, le groupe folklorique lorrain de Metz....

Découvrez le programme complet de Sites en Scènes :