Sortir - 9ème édition du Festival Un Air de Jazz à Saint-Cast le Guildo (22) avec France Bleu Armorique

Les années Sixties, du Jazz Cubain et de la Soul Music

Pour sa 9ème édition, le Festival Un Air de Jazz vous convie à la fête avec trois concerts sous chapiteau.

Avis de temps « fête » pour la 9ème édition du festival Un Air de Jazz !!!

Au programme :

Le lundi 31 juillet

Concert d'ouverture avec Gaspart Royant, le french crooner tout de blanc vêtu , aussi chic à la ville qu'à la scène. Il vous emportera dans les années Sixties avec sa musique "lumineuse et bananesque - Un Air de Jazz".

Le Jeudi 3 août

L'artiste internationale, Yilian Canizares d'origine Cubaine vous transportera à Cuba avec sa voix puissante et cristalline accompagnée de son violon. En 2015, elle avait assuré la première partie de Gilberto Gil au festival Jazz des 5 continents à Marseille. En 2016, rencontre musicale exceptionnelle avec Ibrahim Malouf et Yilian Canizares s'est produite en 2017 sur toutes les scènes du monde entier. Frissons garantis

Le lundi 7 août

Concert de clôture avec DD'Brothers, groupe de 8 musiciens tous unis autour d'un même amour passionnel pour la Soul Music. En 2017, Les DD'Brothers en 2017 se produiront sur la scène du plus important festival de Jazz à Montréal qui attire prés de 2 millions de festivaliers. De la soul et du funk des années 60 et début 70 pour vous emmener à Détroit au volant d'une Ford Mustang.

Une performance des DD'Brothers rappelle une soirée folle en compagnie d'Ike et Tina Turner à leur début - Un Air de Jazz

Fidèle à son habitude le Festival Un Air de Jazz vous proposera des concerts off et gratuits, des apéros jazz du 31 juillet au 7 août 2017.

