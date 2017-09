Sortir - France Bleu Loire Océan en direct de la Foire de Béré le 9 septembre 2017

France Bleu Loire Océan sera en DIRECT depuis la Foire de Béré le samedi 9 septembre 2017 entre 10h et 12h. La Foire de Béré, un rendez-vous multi séculaire, à la fois foire commerciale et fête foraine les 8,9,10 et 11 septembre 2017.

La Maison connectée..(R)évolution !

Comme à son habitude, La Foire de Béré se déroulera le second weekend de septembre. Pour cette nouvelle édition, la thématique retenue pour son Exporama sera La Maison connectée.

L'occasion pour les très nombreux visiteurs, en moyenne quelques 50 000 personnes attendues, de venir à la rencontre des 430 exposants, de parcourir l'Espace Marché aux 120 commerçants , d'assister aux concours de l'Espace Elevage, de visiter l'Espace Equestre, enfin de se rendre à la grande fête foraine.

Labellisée « Foire de France », la Foire de Béré est engagée dans une démarche dynamique de qualité, choix et sérieux.

