Suivez le guide à Quend-plage-les-pins

Quend, France

Et pour commencer direction la plage avec le char à voile

Char à voile à Quend-Plage les pins © Radio France - Patrick Vincent

Nature et altitude à arbre et aventure pour du Laser Game et de l'accro -branche

Arbre et aventure à Quend © Radio France - Patrick Vincent

Et maintenant si on faisait un petit tour avec cet engin

Location de rosalie à Quend-Plage les pins © Radio France - Patrick Vincent

Plus calme la visite de la chapelle Notre-Dame des pins

Chapelle Notre-Dame des pins à Quend © Radio France - Patrick Vincent

À la campagne mais toujours à Quend visite de l'asinerie du Marquenterre

L'asinerie du Marquenterre © Radio France - Patrick Vincent

Il n'y a pas que des ânes à l'asinerie du Marquenterre

L'asinerie du Marquenterre © Radio France - Patrick Vincent

Ce petit chevreau adore vous mangez es lacets