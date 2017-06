Suivez le guide : EDF Bazacle

Tout l'été, France Bleu vous emmène au bord de l'eau. Escale à Toulouse, 11 quai Saint-Pierre, à EDF BAZACLE

Bienvenue à EDF Bazacle avec ses 7 turbines. C'est en 1888 que le Grand Moulin du Bazacle est reconverti en centrale hydroélectrique, toujours en fonctionnement aujourd'hui

Chaque année, plus de 120 000 visiteurs viennent admirer un lieu insolite au cœur de Toulouse : la centrale EDF BAZACLE. Suivez le guide sur France Bleu avec Alban. Il est entouré de Anne-Laure Klein de la com', et une médiatrice scientifique prénommée Sarah. La porte s'ouvre sur une expo à voir jusqu'au 7/09

On retourne au coeur de l'expo "Garonne, au fil de l'eau" avec Alban

Alban Forlot et Anne-Laure Klein se rapprochent de la Garonne

