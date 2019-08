Suivez le guide l'été au Crotoy

Suivez le guide au Crotoy avec Stéphanie Willman et nos rencontres au gré de notre balade. Ecoutez l'émission et jouez en direct de 11h à midi du 19 au 22 août pour gagner des pass été France Bleu

Le Crotoy, France

Pour commencer, le port de plaisance du Crotoy pour voir le Touloulou, un beau catamaran

Le Crotoy © Radio France - Patrick Vincent

Et voici le Touloulou avec son skipper Emmanuel Dubert

Non loin de la place Jeanne d'Arc, cette superbe propriété où ont eu lieu quelques tournages

Vue sur la Baie à marée basse

L'hôtel-restaurant les Tourelles, monument emblématique du Crotoy

La plage avec ses cabines et son chemin de planche, tout au bout près du poste SNSM, un espace de jeux pour les enfants pour l'été

Le petit train touristique pour les visites de la ville

Voyons maintenant l'église St Pierre, un joyau du patrimoine au Crotoy, on est en bord de mer et ça se voit à l'intérieur aussi.

Un monument éphémère et culturel, rien que pour l'été, le Magic Mirror, lieu de spectacles

l'intérieur est magnifique

On sort du Crotoy, vers la plage de la Maye, ce "ranch" et ses cavaliers, on aime le cheval au Crotoy

Et encore des chevaux, cette fois pour la surveillance des plages

La réserve naturelle protégée, mais les tracteurs des mytiliculteurs peuvent toutefois y passer pour rapporter les moules

Le centre de conchyliculture du Crotoy

Et en repartant, les moutons et les fameux agneaux de la Baie de Somme en train de brouter les herbes salées de la baie