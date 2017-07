Suivez le guide : L'Isle Jourdain

Tout l'été, France Bleu Toulouse vous invite au fil de l'eau, à la découverte de L'Isle Jourdain

A une trentaine de kilomètres de Toulouse, sur la route d'Auch, vous sortez à L'Isle Jourdain et Alban Forlot vous fait découvrir la base de loisirs qui s'étend sur 25 hectares. Karting sur l'eau, pédalo en amoureux, téléski.

Quand ça roule bien, il faut une vingtaine de minutes pour rejoindre L'Isle Jourdain par la nationale 124 en partant de l'ouest toulousain. Alban Forlot arrive au bord du lac turquoise qui est accessible toute l'année. Rencontres imprévues...

On connaissait les Lillois du Nord, bienvenue chez les L'Islois du Gers. Canoé, mini-golf, pétanque... Alban Forlot ne risque pas de s'ennuyer

Place Gambetta à L'Isle Jourdain, parc de la Marquise, au dojo, ou devant le cinéma Olympia, vous nous écoutez en appli France Bleu. Et le week-end des 7, 8, et 9 juillet, les sportifs ont défilé à la base de loisirs. On y rejoint Alban Forlot

