Suivez le guide : Lac Thésauque

Plan d'eau artificiel de 33 hectares (quand il est plein), le lac de la Thésauque a été créé en 1973 dans un cadre naturel préservé.

A 45 minutes au sud de Toulouse (Accès A61, sortie A66, puis sortie Nailloux), bienvenue sur le sentier de l'Agasse (5 km 600) pour découvrir les berges du lac de Nailloux. Balade au fil de l'eau avec Alban Forlot au lac de la Thésauque.

A VTT ou en rando, découvrez le Lauragais © Radio France - Alban Forlot

Au restaurant Bitter Sweet, des concerts sont prévus les samedis : Pop folk le 5 août. Groovy le 12/08. Salsa le 19/08. Et funk le 9/09. + d'infos sur le Camping ICI

4 parcours d'orientations et des activités nautiques sur la Thésauque (jeux gonflables, paddle board, pédalos... + d'infos sur le DROP-IN ICI

Chaque lundi de l'été, un pot d'accueil est organisé à 10h30 au Bitter Sweet.

activité nautique © Radio France - Alban Forlot

Dans le Lauragais, des marchés sont prévus le lundi à St-Léon, le mercredi à Lanta, le jeudi à Caraman et Mauvaisin, le vendredi à Villenouvelle, Villefranche, St-Pierre-de-Lages et Nailloux. Parmi les rendez-vous de l'été, sachez qu'il y a à Avignonet, un bal folklorique d'Ouganda le 28/07 et le 2/08 une visite guidée sur les traces des cathares. Le 23/08 c'est le passé qui ressurgit à Villefranche-de-Lauragais.

Ânes, tortues, oies, les animaux vous offrent le comité d'accueil notamment à La Ferme de Champreux.

ânes © Radio France - Alban Forlot

Juste pour info, concernant le moulin à 6 ailes de Nailloux. C'est une querelle entre meuniers qui en est la cause. L'un d'eux avait construit un grenier à blé devant le moulin du voisin. Et pour récupérer la force motrice de son moulin à quatre ailes, le fameux voisin a rajouté 2 ailes ! A l'époque le moulin était au centre du village. + d'infos ici.