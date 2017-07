Suivez le guide : Le Volvestre II

Tout l'été, France Bleu Toulouse partage ses balades les plus gourmandes et rafraîchissantes. Escale dans le Volvestre.

Le Volvestre - Emmanuelle Wiener

En route ! On prend l’A64 et on se pose dans le Volvestre. Dans un restaurant incontournable à Rieux-Volvestre, mais aussi pour une pause zen au Lac de Barbis , sans oublier les bords de la Garonne à Carbonne

SUIVEZ LE GUIDE :

Etape dans le Volvestre à Carbonne sur les bords de Garonne

Nous sommes à présent dans un lieu paisible, un paradis pour les pêcheurs... mais pas que !

Une étape gourmande incontournable à Rieux, face à la halle: c'est le restaurant de ...La halle avec la famille Subra. Emmanuelle Wiener se cache dans les cuisines avec le chef et l'équipe !

