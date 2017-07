Suivez le guide : les jardins toulousains

850 hectares d'espaces verts. 200 personnes pour l'entretien.

SUIVEZ LE GUIDE avec Jean Desangles, jardinier

Toulouse est labellisée "Villes et villages Fleuris" avec 3 fleurs.

Les Jardins 1/3 Copier

A Sesquières, savez-vous que le nom signifie "lieu de récolte de l'osier" ? Savez vous aussi que nos espaces sont des plus en plus ... verts ? Depuis le 1er janvier 2017, Toulouse, comme toutes les collectivités, ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts et des lieux accessibles au public.

Les Jardins 2/3 Copier

Feuilles, râteaux, c'est le chant des municipaux. La réponse aux Chevaliers du Fiel :

Les Jardins 3/3 Copier

Les jardins de Toulouse sont ouverts à 7h45. Ils ferment à 21h cet été.

(RÉ)ÉCOUTER

Sur France Bleu Toulouse, du lundi au vendredi à 7h45 et 11h30. Le samedi et dimanche à 12h05.