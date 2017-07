Suivez le guide : Saint-Ferréol

Classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, le bassin de Saint-Ferréol fut pendant plus de 200 ans le plus grand barrage d'Europe.

Ce barrage a été construit par Pierre-Paul Riquet entre 1667 et 1672 pour créer une réserve d'eau sur 67 hectares et d’une contenance de 6 millions de mètres cube dans le but d'alimenter le Canal du Midi via « la Rigole de la plaine » nom donné au petit canal qui va jusqu'au Seuil de Naurouze.

Tout l'été beaucoup d'animations dans le secteur : CLIQUEZ ICI pour + d'infos Sorties spéléo, petits marchés de producteurs, brocantes, feux d'artifices, visites théâtralisées au château de Saint-Félix, sortie VTT électrique en Montagne Noire.

Balade sur le sentier de 4 km 500 autour du lac où l'on pêche la carpe, le sandre ou la perche. La "mer à la montagne". Et puis ne ratez pas le musée de 10h30 à 18h30. Dans le parc de la gerbe d'eau, un joli moment de fraîcheur pour les amoureux au pied du geyser de plus de 20 mètres.

