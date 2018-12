Sur France Bleu Nord MOMO LE LUTIN a préparé des PASS Manèges à CITA PARK Lille

Ecoutez l'antenne et jouez avec MOMO LE LUTIN pour tenter de gagner des tickets de manèges à CITA PARC Lille ! Le Parc ouvre ses portes jusqu'au 6 janvier, pour le plaisir des petits et grands... Et plongez-vous dans l'ambiance féerique des "Éclats de Noël".

Quai de la Citadelle, Lille, France

Ambiance et décoration féeriques garanties, avec la présence du Père Noël, chaque jour d’ouverture. En famille, venez profiter d'un décor somptueux, avec près de 100 000 LED installées, pour découvrir ou redécouvrir vos attractions favorites...

Bienvenue à CITA PARC !

Au cœur de l’emblématique centre historique et naturel de Lille, à deux pas de la Citadelle et du Zoo, Cita-Parc vous accueille pour de fabuleux moments en famille ! Pour toute la famille, ce nouveau parc est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 8500 m² dédiés aux petits et grands...Un florilège d’attractions flambant neuves, sur le thème de la nature et des animaux, attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures

Les attractions :

1 - Les tulipes enchantées - Cita-Parc vous invite à virevolter dans une tulipe colorée pour

tourbillonner sans fin... fous rires assurés. [Accessible à partir de 95cm - accompagnant obligatoire entre 95 et 115cm]

2 - Mission Safari - A bord de votre Pick-up, en pleine brousse, c’est une immersion totale dans l’univers des animaux sauvages qui vous attend... [Accessible à tous - accompagnant obligatoire pour les moins de 105cm]

3 - Requin express’ - Lancez-vous à l’assaut des vagues de Cita-Parc sur le dos de votre ami le requin. Avec ce roller, les sensations fortes sont garanties ! [Accessible entre 1m et 2m - accompagnant obligatoire entre 100 et 115cm]

4 - La famille canards - Les plus jeunes adoreront suivre la maman et les enfants canards pour une étonnante virée tout en plumes. [Accessible à tous - accompagnant obligatoire pour les moins de 80cm]

5 - Au galop ! - Bienvenue dans l’écurie de la ferme de Cita-Parc, grimpez à dos de votre cheval pour une promenade 100% nature... [Accessible à partir de 80cm - accompagnant obligatoire entre 80 et 115 cm]

6 - Les Cocci’belles - Aussi légères que l’air, les coccinelles de Cita-Parc défient les vents lillois pour vous faire voyager au dessus de la Citadelle ! [Accessible à partir de 80cm - accompagnant obligatoire entre 80 et 105cm]

7 - La grande glissade - La montagne de Cita-Parc vous attend pour un délirant moment de

glisse ! Ouverture en 2019

8 - L’Arbre magique de Cita-Parc - Découvrez cette folle sensation de voler tel un petit oiseau de branche en branche... L’arbre magique vous prête ses quelques feuilles pour une promenade fantastique, entre ciel et terre ! [Accessible à partir de 120m]

9 - Les chutes de la Citadelle - Oserez-vous affronter le torrent de Cita-Parc à bord d’un tronc d’arbre et dévaler, à toute vitesse, les chutes de la citadelle ? Ouverture en 2019

10 - L’Accrobranche - Venez défiez le vertige en toute sécurité. Poutres, Ponts de singes... vous permettront de multiplier les expériences pour une partie de rigolade en famille. [Accessible entre 1m et 1m60 pour les moins de 15 ans]

11 - Rallye tortues - Des tortues, pas comme les autres, prêtes à tout pour vous faire tourner la tête. Qui gagnera cette course effrénée ? [Accessible à partir de 90cm - accompagnant obligatoire entre 90 et 115cm]

12 - Le repère des aventuriers - S’amuser, tourner, glisser, grimper, en route pour l’aventure dans le village de Cita-Parc. Accès gratuit

13 - Le coin des p’tits moussaillons - Prenez le contrôle de votre bateau télécommandé et voguez au gré des courants... Ouverture en 2019

14 - Le Mille-pattes - Il connaît le parc comme sa poche ! Notre mille-pattes vous invite pour un voyage pas comme les autres dans les allées de Cita-Parc. [Accessible à tous]

15 - L’incontournable petit train de la forêt - L’aventure est au rendez-vous pour les jeunes passagers, prêts à plonger dans un décor où la nature est reine... [Accessible à partir de 80cm]

Le Plan de CITA PARC - création-graphique-céline-pizzi

A gagner sur France Bleu Nord 8 tickets de manèges offerts par CITA PARC ET MOMO LE LUTIN !

INFORMATION OUVERTURE : Le parc vous accueille jusqu'au 6 janvier ! Hors vacances scolaires, les mercredis et week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires - de 14h à 19h.