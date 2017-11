Tic Tac Tifs, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire , Nathalie du salon de coiffure Tic Tac Tifs

Avec plus de 20 ans d'expérience, Nathalie, artisan-coiffeur, vous accueille chaleureusement dans son salon de coiffure Tic'Tac'Tifs, situé à Besançon , près d'École-Valentin, de Montfaucon et de Pirey dans le Doubs (25).

Dynamique et souriante, votre coiffeuse vous propose ses services pour les couleurs, mèches, balayages et réalise des coupes, permanentes ainsi que des brushings.

Que vous soyez une femme, un homme ou un enfant, venez vous détendre et laissez-vous chouchouter entre les mains expertes de votre coiffeuse !

Soucieuse de vous fournir un service de qualité, Nathalie est à votre écoute et vous apporte des conseils personnalisés afin de trouver la coupe qui vous convient le mieux.

Vous apprécierez forcément l'ambiance conviviale et colorée du salon où vous pouvez également profiter de boissons chaudes !

Alors venez vite partager un moment agréable en compagnie de Nathalie. Et pour de plus amples renseignements, contactez Tic'Tac'Tifs à Besançon (25).

Le salon de Coiffure Tic Tac Tifs est partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offre aux porteurs de la carte, des tarifs préférentiels sur les techniques réalisées le mardi et sur les coupes tous les jeudis. Pour les auditeurs ces tarifs leurs seront proposés quelque soit le jour de la semaine du mardi au samedi.

Forfaits techniques

Couleur+shampoing+coupe+brushing : 44€ au lieu de 54€

Couleur mèches+shampoing+coupe+brushing : 64€ au lieu de 85€

Mèches+shampoing+coupe+brushing : 54€ au lieu de 68€

Coupe femme : 27€ au lieu de 32€

Coupe homme : 17€ au lieu de 19€

Le site internet Salon de Coiffure Tic Tac Tifs

Gagnez votre carte du Club des auditeurs, pour profiter des avantages de nos nombreux partenaires, en écoutant France Bleu Besançon du lundi au vendredi à 8h50 et 17h45. Et si vous avez apprécié votre visite, nous vous invitons à déposez votre avis sur notre page facebook France Bleu Besançon dans la section "messages" (vos avis seront publiés sur cette page).

Les avis des porteurs de la carte Club