Le Salon International de l'Agriculture est le plus grand salon dédié au monde agricole en Europe. Du 24 février au 4 mars, plus de 600 000 visiteurs viennent découvrir plus de 1000 exposants à Paris Expo porte de Versailles.

Les Hauts-de-France première région agricole de France

Quelques chiffres utiles à savoir sur l'agriculture en Hauts-de-France :

2,1 millions d’hectares de surface agricole utile

27 400 exploitations agricoles

des exploitations agricoles plus grandes (78,5 ha en moyenne) que la moyenne nationale (55 ha en moyenne)

67 % du territoire régional valorisé par l’agriculture

130 000 emplois, dont 53 000 emplois salariés pour l'industrie agroalimentaire

Du 24 février au 4 mars, la Région Hauts-de-France avec la Chambre régionale d’Agriculture et les Comités de promotion, Saveurs en Or Hauts-de-France et Terroirs Hauts-de-France accueilleront les visiteurs avec des animations et des dégustations. Ils pourront ainsi rencontrer des producteurs, des éleveurs, des représentants d’associations interprofessionnelles agricoles, des lycées professionnels et des ambassadeurs du tourisme.

En 2017, les agriculteurs, éleveurs et producteurs des Hauts-de-France ont obtenu pas moins de : 56 premiers prix en élevage et 37 médailles pour les produits régionaux, dont 10 en or.

France Bleu Nord au cœur du stand des Hauts-de-France

Tous les jours, dès le samedi 24 février jusqu'au dimanche 4 mars, notre spécialiste cuisine Pépée sera sur place :

La vie en bleu, la cuisine de Pépée du lundi au vendredi de 10h à 11h

du lundi au vendredi à 15h et 16h

le samedi et le dimanche juste avant midi

Matinale spéciale en direct du stand du Conseil départemental du Nord : mardi 27 février de 6h à 9h, Pascal Toth vous fera découvrir les coulisses du salon de l'agriculture avant l'arrivée du public. Il sera accompagné de Raphaéla Biry Vicenté qui recevra les premiers invités de la journée.

Matinée en direct du stand des Hauts-de-France : mardi 27 février de 9h à 11h. Autour de Juliette Delannoye, Mélanie Santune et Matthieu Pâque, répondront à vos questions de 9h à 9h45 sur le thème des circuits courts concernant l’alimentation dans la région. Et de 10h à 11h, Juliette et Pépée cuisineront les produits des hauts-de-France.

Mélanie Santune est : responsable du service Diversification et Innovation économique, Département Promotion et Diversification et responsable du service Développement Local, Département Hommes et Territoires.

Matthieu Pâque est agriculteur dans le Boulonnais.