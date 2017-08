Mundolsheim au rythme des trampolines

Depuis quelques années le phénomène explose en France. Il existe aujourd'hui une trentaine de trampoline parks dans le pays. L'Alsace n'y échappe pas. Celui de Mundolsheim a ouvert il y a un an.

Le concept vient des Etats-Unis : d'immenses espaces avec des dizaines de trampolines pour rebondir dans tous les sens. Le premier trampoline park de France a ouvert à Bordeaux en 2014. Le phénomène est arrivé il y a un an en Alsace, à Mundolsheim.

L'impression de voler

Dans cette salle de 1600 mètres carrés, il y a des trampolines au sol, contre les murs, et même sous des paniers de basket pour imiter Michael Jordan. Hugo est en vacances, il vient pour la deuxième fois : "On a l'impression de voler, ça permet de faire des acrobaties plutôt facilement, c'est fantastique." Un peu plus loin, Iliès, 9 ans, s’entraîne pour son futur spectacle de hip-hop: "J'essaye d'apprendre des nouvelles figures, comme les saltos, mais sans avoir peur." Le jeune artiste concède quand même que c'est un peu plus difficile que ce qu'il imaginait.

Plus physique qu'un footing

Ça n'en a pas l'air mais le trampoline est un sport très physique. "Souvent les gens veulent directement payer pour deux ou trois heures," explique Julien Sonnet, gérant du trampoline park. "Du coup on leur conseille de commencer par une heure et souvent ils sont épuisés au bout de dix minutes ! " D'après Julien Sonnet, une heure de trampoline permettrait même de brûler plus de calories qu'une heure de footing.

Un sport pour tous

Son succès, le trampoline le doit à son côté universel. Il n'y a pas besoin de pré-requis techniques pour en faire. "On a tous fait du trampoline étant enfant, c'est très ludique," raconte Julien Sonnet. Pour les plus mordus, il existe un abonnement à 50 euros par mois. Sinon il faudra compter douze euros pour une heure et huit euros pour les moins de six ans. Il existe également une dizaine de clubs de trampoline en Alsace.