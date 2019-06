Transbaie 2019 la course à pied en direct sur France Bleu

Plus c'est mou, plus c'est dur ! La 31e édition de la Transbaie se déroule ce dimanche 23 juin 2019. France Bleu Nord et France Bleu Picardie sont au cœur de la course à pieds de 17 kilomètres de la Baie de Somme.