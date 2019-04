Un dimanche de fête à la campagne avec France Bleu Lorraine

Le 28 avril, Opération Portes Ouvertes dans 27 Fermes et Vignobles de Moselle : visites, dégustations, promenades à poney ou encore tours de tracteur. Agriculteurs et Vignerons de Moselle vous accueillent pour ce 24ème Dimanche de Fête à la Campagne. Demandez le programme !

Portes ouvertes dans 27 fermes et vignobles de Moselle

Un dimanche à la campagne

Un événement organisé par la Chambre d'Agriculture de la Moselle et soutenu par le Conseil Départemental dans le cadre de "Mangeons mosellan". Le temps d’une journée, des agriculteurs et vignerons proches de vous vous invitent au dépaysement.

Les Agriculteurs et Vignerons ont à cœur de vous faire découvrir leur métiers et leurs productions.

De nombreuses animations :

- Visites libres ou commentées de l’élevage, des caves et des vignes, des serres, etc.

- Dégustations

- Tours en tracteur

- Course de sac à patates

- Baptême à poney

- Traite

- Tonte des moutons

- Atelier rempotage

- Quizz

Un dimanche de fête à la campagne

Arrondissement de Sarreguemines

- Ferme du Beau Printemps

Arrondissement Sarrebourg-Château Salins

- Ferme du domaine les Bachats

- Ferme de la promesse

- Écurie de la Cantera

- Domaine départemental de Lindre

- Horticulture Vergance

- Domaine Dietrich-Girardot

Arrondissement Forbach Boulay-Moselle

- Ferme Kilbourg

- Horticulture Caspar

- Horticulture Goby

- Ferme Bel-Air

- A Vatimont, on sème

Arrondissement de Metz

- Ferme de Fresnois

- La Biquetterie

- Domaine Sommy

- Domaine Maujard Weinsberg

- Distillerie de Mélanie avec le domaine Jaspard

- Domaine Buzea Georges Constantin

- Malasse Fleurs

- Les jardins vitrés

- Neveux Vincent

- Domaine des templiers

- Cueillette de Peltre

- Ferme du Grand Pré

- Ferme de Pégase

Arrondissement de Thionville

- Ferme des Hauts de Fensch

- Domaine de Stromberg / distillerie artisanale Leisen

Téléchargez ici le programme détaillé

Informations pratiques

C'est où ?

Dans toute la Moselle

C'est quand ?

Le Dimanche 28 Avril 2019 de 10h00 à 18h00

Contacts et renseignements :

Chambre d'Agriculture de la Moselle- Tél : 03 87 66 12 30

