Un jour, une plage... en Nord Loire-Atlantique

- Pornichet - La plage de Bonne Source

"Iles, phares, pêcheurs à pied, kayaks et voiliers : un panorama unique sur cette immense étendue de sable fin... Tout près de la Baule et de sa grande baie, de l’autre côté du port de plaisance de Pornichet, je vous emmène découvrir la plage de Bonne Source. Avant de descendre du sentier littoral, nous voici, en contre-haut, sur la pointe de Congrigoux. En breton, la « Baie des mégalithes », puisqu’il y avait ici des menhirs !...

- La Turballe - La plage des Brebis

"Piscines naturelles au bord des marais salants... Entre la cité médiévale de Guérande et de Piriac sur Mer, nous voici à la Turballe. De son port de plaisance démarre le tombolo, cordon littoral qui se termine au sud sur la pointe de Pen bron juste en face du Croisic. Tout au Nord la plage des Brebis et ses rochers...

- Piriac sur Mer - La plage du Castelli

"Dans la continuité de la ligne Saint-Nazaire/Guérande, nous atteignons à Piriac-sur-Mer le point le plus à l’Ouest de Loire-Atlantique : la pointe du Castelli ! Nous descendons sur la plage du Castelli, au bord de la falaise piriacaise, et nous voici devant un grand estran rocheux, i déal pour la pêche à pied !...

- Saint Marc sur Mer - La plage de M. Hulot

"En partant du port de Saint-Nazaire, il suffit de longer les plages vers le large pour rejoindre, à Saint-Marc-sur-Mer, la plage de Monsieur Hulot... Elle a officiellement été appelée ainsi en 1999. Mais elle était déjà connue sous ce nom depuis plus de 40 ans et la sortie du film de Jacques Tati : « les vacances de Monsieur Hulot »...

- La Baule - La plage de la Baie du Pouliguen

"Considérée par beaucoup comme la plus grande et plus d’Europe ! A l’Ouest de Saint-Nazaire, la Baie de la Baule est reconnue dans le monde entier ! Elle mesure plus de 8km d’Est en Ouest, de Pornichet au Pouliguen. Son nom exact est d’ailleurs « Baie du Pouliguen », commune bien plus ancienne que La Baule. Avant le 19e siècle, c’était un simple lieu-dit où venaient parfois des pêcheurs de la commune voisine d’Escoublac...

- Mesquer - La plage de Merquel

"Où le commerce du Sel a inspiré Victor Hugo ! Un peu plus de 12km au nord de Guérande, nous voici à Mesquer ! Après avoir traversé le bourg, nous rejoignons la pointe de Merquel et l’entrée du Traict de Merquel… cet espace d’un peu plus d’1km de large d’eau entre Mesquer et Pen-Bé, sur la commune d’Assérac. La mer s’engouffre ici dans le continent sur 5km, jusque dans les marais salants. L’or blanc, le sel, y a été cultivé dès le 14e siècle...

- Assérac - La plage de Pont Mahé

"Le paradis du kite-suf dans la Méditerranée de l’Ouest ! Nous voici sur la commune la plus au nord de la côte de Loire-Atlantique : Assérac. En prenant la direction du Morbihan et de Pénestin, nous découvrons la Baie de Pont-Mahé… Une plage orientée vers Belle-île-en-mer, à 50km. Aucun rocher, que du sable, très peu de courant, et simplement une petite brise idéale pour le cerf-volant… Et on a pied partout sur la plage de Pont-Mahé !...

- Le Croisic - La plage de Saint Goustan

"Mille ans d’histoire nous attendent ici ! Nous voici sur la plage de Saint-Goustan au Croisic… ce petit bout de continent qui était autrefois une île… de nos jours, vous y accédez par un Isthme, bras de terre d’à peine plus de 100 mètres dans sa plus petite largeur, … et qui est le seul accès à la cité croisicaise… Et au nord de cette Presqu’île du Croisic : La Baie de Saint-Goustan et sa plage…

- Le Pouliguen - La plage de Tahiti

"Un parfum de monoï sur la Côte Atlantique… La plage Tahiti au Pouliguen. A 15km de Saint-Nazaire, entouré des Marais Salants guérandais et de la Baule. Une côte où l'océan, au fil des érosions, a creusé, parmi d'autres, la Plage Tahiti. Du sable fin sur à peine 25 mètres de long, entouré par la falaise, une crique dans laquelle la mer s'engouffre quasiment jusqu'au chemin des douaniers...