Un jour, une plage... en Nord Vendée

! Pour profitez pleinement des plaisirs de la plage en toute sécurité, respectez les ces quelques conseils donnés par la SNSM durant cette période estivale sur nos plages.

- La Barre de Monts - La plage de la Bergère

"Sauvage et préservée, la nature est reine sur cette immense plage proche du pont de Noirmoutier... Après avoir traversé les canaux et bassins, pleins de sel, du marais breton-vendéen, nous voici face à un mur de pins : la Forêt Domaniale de Pays de Monts et ses 2280 hectares. Tout au nord, sur la commune de la Barre-de-Monts, nous empruntons un sentier qui mène à l’Atlantique… et la plage de la Bergère ! C’est là, dans la forêt et sur la dune grise, végétalisée, qu’une bergère faisait jadis paître son troupeau...

- Saint Gilles Croix de Vie - La plage de Boivinet

"Une des plus jeunes plages de la région ! A l’entrée du Port de St-Gilles-Croix-de-Vie, côté Croix-de-Vie, nous nous rendons au bord de l’estuaire de la Vie, sur la plage de Boisvinet ! L’ancien « Bois Vinette » a donné son nom au quartier et à la plage. Il n’y avait ici que des rochers auparavant ! C’est la partie Sud de la corniche vendéenne, la côte rocheuse qui monte jusqu’à Sion, à St-Hilaire de Riez… Et cette plage de Boisvinet, c’est la main de l’homme qui l’a créée !...

- Noirmoutier en l’île - La plage des Dames (Bois de la chaise)

"Ses célèbres cabines blanches méritaient bien quelques coups de pinceaux ! Au nord-est de Noirmoutier et de Noirmoutier-en-l’île, nous empruntons une avenue à l’ombre des chênes verts et des pins du Bois de la Chaise. Au bout, on aperçoit déjà à l’horizon le continent et la Baie de Bourgneuf. Puis, après quelques autres pas, se découvrent cette plage des Dames et ses cabines blanches. La végétation s’y mêle aux rochers, tombés les uns après les autres sur le sable...

- Saint Jean de Monts - La plage de l'Estacade

"Une plage coupée en deux par ce monument qui s’avance dans l’Océan… Nous sommes entre Noirmoutier et les Sables d’Olonne, à Saint-Jean-de-Monts. Au sortir de la forêt, on découvre cette station balnéaire avec plus de 8km de plage. Et en plein milieu, une immense jetée en bois de plus de 400 mètres… C’est l’Estacade, qui a donné son nom à la Plage de l’Estacade ! Elle a été construite dans les années 60, après un projet en plusieurs étapes !...

- L’Île d'Yeu - La plage des Fontaines

"Une crique aux allures tropicales ! Après quelques kilomètres de vélo sur les artères et sentiers de l’île d’Yeu, nous voici sur son extrémité Sud : la pointe de la Tranche ! Nous descendons à travers les silènes roses et les roseaux, par un petit escalier en bois, jusqu’à la plage des Fontaines. Une eau très bleue et transparente nous attend dans cette anse. Sur l’île d’Yeu, il n’y a aucune rivière. Donc quand il pleut, l’eau de la pluie se regroupe en petits ruisseaux qui s’écoulent ensuite jusque dans les criques...

- Notre Dame de Monts - La plage du Pont d'Yeu

"Le plus vieux pont du monde démarre ici ! Au sud de Noirmoutier, la côte Atlantique file à la verticale le long de la Barre-de-Monts et Notre-Dame-de-Monts. Jusqu’à un « virage » qui tourne vers les Sables d’Olonne. C’est là Le Bout du Monde, la Plage du Pont d’Yeu. Un pont formé il y a plusieurs millions d’années : c’est une crête rocheuse qui reliait le continent à l’île d’Yeu. C’était le cas jusqu’en -5000 avant Jésus Christ et la montée du niveau de l’océan. Aujourd’hui, le pont s’arrête 4km au large, et il est plus fin qu’il y a quelques siècles : les hommes ont beaucoup pioché dedans !...

- L'Ile d'Yeu - La plage des Sabias

"Un décor écossais et tropical au milieu de l’océan ! Après un trajet en bateau jusqu’à Port Joinville, on enfourche le vélo sur l’Ile d’Yeu ! Tout juste 4km de parcours, sa plus grande largeur, et nous voici à l’Est, sur la plage des Sabias… Entourée des rochers de la Côte Sauvage, on y aperçoit un château-fort ! il a été construit à la fin du moyen-âge. A l’époque, l’Ile d’Yeu était au centre de routes commerciales maritimes, très appréciée des marins, et particlièrement convoitée par les puissances européennes. Ce château a donc été construit à même la falaise, de façon à être imprenable !...

- Saint Hilaire de Riez - La plage de Sion sur l'Océan

"Quand le mur de l’Atlantique ne fait plus qu’un avec le sable… A partir du pont de Noirmoutier et de Fromentine en direction du le sud, ce sont plus de 20km de plages qui se succèdent sur la côte atlantique. Tout au bout, avant les rochers de la corniche vendéenne, nous atteignons la grande plage de Sion-sur-l’Océan, à St-Hilaire-de-Riez...

- Notre Dame de Monts - La plage des Tonnelles

"La maison d’un petit coquillage plein de surprises : le Pignon ! Nous voici au sud de Notre-Dame-de-Monts, entre l’hippodrome de l’Atlantique et le golf de Saint-Jean-de-Monts… Et sur cette plage des Tonnelles, en face de l’île d’Yeu, il y a bien plus que 18 trous dans le sable !

- Saint Hilaire de Riez - La plage du Trou du Diable

"Une marmite légendaire dans la Corniche Vendéenne... A partir du chenal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en longeant l’océan en direction du Nord, nous arrivons, après seulement quelques centaines de mètres, à St-Hilaire-de-Riez. Nous sommes ici au tout début de la corniche vendéenne, côte rocheuse, vestige de l’ancienne « île de Rié », autrefois séparée du continent. Parmi les nombreuses criques de St-Hilaire-de-Riez, on découvre la Plage des Bussolleries ! Elle se trouve tout près d’une arche de schiste creusée, dans la roche, par l’érosion...