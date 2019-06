Un jour, une plage... en Sud Vendée

! Pour profitez pleinement des plaisirs de la plage en toute sécurité, respectez les ces quelques conseils donnés par la SNSM durant cette période estivale sur nos plages.

- Les Sables d'Olonne - La Grande Plage

"Sa pendule, ses voiliers et ses villas… Nous voici aux Sables d’Olonne à l’entrée de Port Olona… où mouillent plus de 1300 bateaux ! Pour rejoindre l’Atlantique, skippers et marins empruntent le Chenal, bien gardé par ses deux phares : Rouge à l’Ouest, Vert à l’Est. Et du côté Vert, la Grande Plage des Sables d’Olonne !...

- Les Sables d'Olonne (La Chaume) - La plage de la Paracou

"Gourbeille en osier, thalle de l’algue et bassin en pierre… cours express de pêche à pied ! Au nord des Sables d’Olonne et de la Chaume, à à peine 2km de Port Olona… on découvre, derrière la dune, cette grande plage de la Paracou… Au large, à plus de 2000 mètres, se dresse le phare des grandes barges ! Et sous nos yeux, au milieu de cet estran rocheux, un bassin dans lequel les enfants se baignent : c’est une ancienne pêcherie en pierre ! Il y en avait, à l’époque, quatre sur la plage de la Paracou, jusqu’à leur interdiction en 1965...

- La Tranche sur Mer - La plage du Phare de la Baleine

"Le théâtre d’une immense bataille navale... Sur l’un des points les plus au Sud de la Vendée, nous voici à La Tranche-sur-Mer. A l’ouest du centre-ville, nous arpentons les rues bordées de pins et de maisons blanches, jusqu’au Phare. C’est Le Phare, celui qui a donné son nom au quartier, à la rue, mais aussi à la Plage du Phare, ici à la Tranche-sur-Mer...