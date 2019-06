Un jour, une plage... en Sud Loire-Atlantique

! Pour profitez pleinement des plaisirs de la plage en toute sécurité, respectez les 5 conseils donnés par la SNSM durant cette période estivale sur nos plages

- La Bernerie en Retz - La plage de Crève Cœur

- Saint Brévin l'Océan - La plage de l'Ermitage

"Du sable à perte de vue sur cette plage de plus en plus large ! A la descente du Pont de Saint-Nazaire, après quelques kilomètres sur la route de Pornic, nous voici tout au Sud de St-Brévin-les-Pins. Un ermite aurait vécu ici à l’époque. C’est ce qui aurait donné le nom du quartier et de la plage de l’Ermitage… Sans H ! Une immense plage le long des pins, d’une surface quasi horizontale, sans rochers, et donc idéale pour les activités nautiques !

- Les Moutiers en Retz - La plage du Lancastria

"Quand les chevaux côtoient les pêcheries dans la baie de Bourgneuf… A quelques kms entre Pornic et la Vendée… nous voici sur la commune des Moutiers-en-Retz… Pour accéder à la plage du Lancastria, nous empruntons une route de moins de 10 mètres de large, et nous traversons le marais de Lyarme. Quelques dizaines de chevaux y servent de tondeuse naturelle. Arrivé sur la plage du Lancastria, c’est un tout autre décor qui s’offre à nous : l’immense baie de Bourgneuf, une étonnante ligne de pêcheries, et une vue imprenable sur Noirmoutier !

- Saint Brévin les Pins - La plage du Nez de Chien (Serpent de Mer)

"On se jette dans la gueule du Serpent d’Océan !... Tout au nord de Saint-Brévin-les-pins, au bout de l’estuaire de la Loire, nous voici sur la plage du Nez d’Chien… un nom qui viendrait de la silhouette de l’endroit… La pointe rocheuse formant ici comme le museau d’un chien ! Au bord de cette plage, au milieu d’un jardin aux mille couleurs et senteurs, une sorte de bastion sort de terre… le Fort de Mindin…

- Préfailles - La plage de Port Meleu

"Un décor d’époque avec des cabines de plage creusées dans la roche. Sur la rive gauche de la Loire, entre Saint-Brévin-les-Pins et Pornic, le continent fait un détour dans l’Atlantique. C’est ici la Pointe de Saint-Gildas, à 15km au nord mais sur la même longitude que Noirmoutier-en-l’île. Tout près de là, à Préfailles, le regard porté au Sud, nous voici sur la plage de Port-Meleu : dans cette petite crique au cœur d’une corniche, on découvre de grands pieux en bois qui s’enfoncent dans la mer…