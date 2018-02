Dijon, France

Découvrir le patrimoine naturel ou urbain de la métropole dijonnaise en marchant. C'est ce que vous propose le topo-guide Dijon métropole…à pied®. Des cartes, plans, itinéraires et conseils pour dénicher des curiosités locales, en ville comme à la campagne.

Après une première édition en 2007, puis une seconde en 2010, la version 2018 du topo guide paraît avec au sommaire 37 itinéraires, dont six nouveautés, à Chevigny-saint-Sauveur, Magny-sur-Tille, Corcelles-lès-Monts, Flavignerot, et deux quartiers dijonnais, celui de la future cité gastronomique, et celui de Montchapet.

Le lieu où le ban bourguignon a été composé

Dans les rues de Montchapet, vous pourrez déambuler à la recherche des immeubles "Art nouveau", mais aussi faire une halte émue à un restaurant, rue Jacques Cellerier. C'est là qu'en 1905 serait né le célèbre ban bourguignon, comme le rappelle Claude Baroudel, du comité départemental de la randonnée pédestre de Côte-d'Or : « le frère du sculpteur dijonnais Paul Gasq et monsieur Lapostolle, directeur du philharmonique de Dijon, auraient donné naissance à cet hymne, lors d’une réunion très arrosée au zinc du bar du Bas de Montchapet, aujourd’hui devenu Brasserie du Marais ». Depuis, le ban bourguignon a été popularisé par les Fêtes de la Vigne.

Une excursion en plaine

Responsable des sentiers de Dijon métropole pour le comité départemental de la randonnée pédestre, Claude Baroudel avait constaté que « les gens allaient surtout à l’ouest de Dijon », sur les hauteurs. Le topoguide 2018 leur propose donc une sortie en plaine autour de Magny-sur-Tille et de ses étangs. Sans oublier dans ce circuit une halte devant la maison de Françoise Sauvestre, puis sa tombe au cimetière. Cette personnalité locale avait défrayé la chronique au XIXe siècle. Illuminée pour les uns, sainte pour les autres, on lui prêtait des guérisons miraculeuses, ainsi qu’un don de divination.

Selon Sladana Zivkovic, adjointe au maire de Dijon et présidente de l'Office de tourisme de la ville, le tourisme pédestre a le vent en poupe : « toutes les études sur les attentes des touristes au niveau européen montrent une forte demande de découvrir une ville, une région, des paysages, à pied ». La métropole dijonnaise serait très bien adaptée, avec un cœur de ville facilement accessible, et la nature présente aux portes de l’agglomération.

Le topo-guide est en vente au prix de 14, 70 € au Comité départemental de la randonnée pédestre 9 rue Jean Renoir à Dijon. Egalement en librairie, à l'office de Tourisme Dijon Métropole, et sur le site www.ffrandonnee.fr