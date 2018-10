Vous avez toujours rêvé de comprendre comment fonctionne le rire ? Et bien c’est désormais possible avec une exposition à la Rotonde à Saint-Etienne. Attention crises de rire garanties !

Saint-Étienne, France

Une bonne idée de sortie alors que les vacances de la Toussaint débutent ce weekend. A la Rotonde au Centre de médiation de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Saint-Etienne ( CCSTI) une expo tout simplement intitulée "Rire" a ouvert ses portes aux enfants et aux plus grands.

Nous rions en moyenne 20 fois par jour

Le rire qui s'explique aussi de façon scientifique © Radio France - Mélodie Viallet

Dans cette exposition plus de 40 activités, des jeux, des applications ,des vidéos, et des installations interactives sont proposées avec un même un atelier "chatouilles". On découvre aussi tout le fonctionnement scientifique et sociologique du rire. Nous apprenons également que les animaux aussi peuvent rire, comme les chiens et même les oiseaux, et puis que nous ririons en moyenne plus de 20 fois par jour.

L’exposition Rire qui va durer jusqu'au 31 janvier à la Rotonde.