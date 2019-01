Vos photos sont formidables !

Chaque matin, nous partageons ensemble la météo de chez vous et vos plus belles photos de nos départements. Ce jeudi 17 janvier, une station météo France Bleu Loire Océan était en jeu, pour la plus belles photo de vos châteaux ! Mention spéciale à Gilberte Chartier, qui nous a envoyé une magnifique photo du château de Noirmoutier de nuit, et qui a été déclarée gagnante !

Ci-dessous, retrouvez une sélection de vos meilleurs clichés :

Chateau de Bois-Chevalier à Leger © Radio France - Loïc le Huen

Chateau de Brissac © Radio France - Michelle Noizat

Chateau de Clisson © Radio France - Bernadette Malherbe Bougant

Chateau de Commequiers © Radio France - Wil Ma

Chateau de duc © Radio France - Delphine Laurent

Chateau de la Bretesche à Missilac © Radio France - Catherine Rousslet-Godefroy

Chateau de la Bretesche à Missillac © Radio France - Gavroche Voltaire

Chateau de Pornic © Radio France - Nicole Fa

Chateau de Porni © Radio France - Valentin Rct

Chateau de Pouancé © Radio France - Aurore le Berre

Chateau de Riaillé © Radio France - Anne Gaëlle Angevin

Chateau de Talmont St Hilaire © Radio France - Edith Denis

Chateau des Ducs © Radio France - Solange Diane Naoned

Chateau d'Oudon © Radio France - Babette Hardy

Chateau Marie du Fou à Mareuil sur Lay © Radio France - Getz Lim