Le Chateaux de Bruzac

Sur la commune de Saint Pierre de Cole avec des visites en costumes Médiéval,démonstration et initiation à la calligraphie Médiéval les 22 28 et 29 juillet,dimanche 22 juillet spectacle théâtral à 18h30 :Madame Marin dans tous ses états

Concert Jazz

A Bars samedi Jazz Manouche djangophil en l'église à 20h30

Des Potiers à Limeuil

Avec le 21 èm Marché des Potiers ce week-end et 44 professionnels sur le port, ateliers vivants d'échange,exposition thématique et animations interactives gratuites tout public

Une fête cantonale

A Villefranche de Lonchat dimanche au programme : exposition vente de vins et produits régionaux,métiers d'arts,échassiers,banda,les rouleurs de barriques,groupe folklorique,orgue de barbarie,de 10h à 16h00 défilés de chars,voitures anciennes, repas sous chapiteau et à 17h Laurent Peyrac sosie vocal de claude François, bal et feu d'artifice en soirée.

La Fête de l'épouvantail

A St André de double samedi et dimanche avec des animations :rando,VTT et équestre, atelier d'épouvantails,repas à 21h30 fiesta avec le groupe les Touristes et feu d'artifice à 23h00

Belvès en musique

L'affaire Brassens ce dimanche à 21h30 esplanade de la Tour, enquête musicale sur un drôle de citoyen

Fête de la ferme et des métiers d'antan

dimanche de 9h à 18h à Malaveix -Chalais en Périgord avec battage à l'ancienne et machine à vapeur,expo de tracteurs anciens, le cheval de trait avec travaux des champs,outils anciens,balades en calèche,expositions de moutons laineux,démonstration de tonte...vide grenier toute la journée,restauration et buvette sur place.