Wilfried N'Sondé, lauréat du Prix du Livre France Bleu - PAGE des libraires, en dédicace à Radio France fête le Livre

116 Avenue du Président Kennedy, Paris, France

Dimanche 25 novembre, à l'occasion de Radio France fête le livre, Wilfried N'Sondé participe de 14h15 à 15h à un débat sur le thème de la fraternité aux côtés d'Eric Valmir (Pêcheurs d'hommes chez Robert Laffont). Vous pourrez ensuite le rencontrer et faire dédicacer son dernier roman, Un océan, deux mers, trois continents (publié chez Actes Sud) Prix France Bleu - PAGE des libraires 2018.

Radio France fête le livre, samedi 24 et dimanche 25 novembre

Des livres et leurs auteurs à l'honneur pendant deux jours à la Maison de la radio à Paris, des masterclasses, des ateliers lecture, des rencontres et des dédicaces et pour la première fois des "speed bookings", une rencontre de dix minutes au cours desquelles les auteurs auront dix minutes pour séduire le public.

Depuis que je suis auteur, je me suis toujours demandé quel était le sens d’un salon du livre. Chaque fois que j’y dédicace, quand je vois affluer les gens, je tente de comprendre pourquoi (Amélie Nothomb, invitée d'honneur de la 7e édition de Radio France fête le livre)

Tout le programme sur le site de l'événement