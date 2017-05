XVIIIème Journée Médiévale de Liverdun

France Bleu vous propose une rendez vous dépaysant le dimanche 21 mai. Pour la XVIIIème édition de la Journée Médiévale de Liverdun, vivez au rythme du Moyen-âge.

Une journée familiale, reconnue depuis 18 ans comme fête historique de qualité par des milliers de visiteurs, avec des ateliers participatifs, des spectacles, des artistes en déambulation...

L’originalité de la manifestation c’est d’abord 500 personnes costumées présentes sur un site réaménagé le plus fidèlement possible à son aspect moyenâgeux. La porte haute recouvre son blason d’antan, les rues sont recouvertes de paille, la gouaille des commerçants résonne dans les petites rues, les places sont animées par les baladins... Vous êtes à Liverdun un jour de foire, il y a 1000 ans. Cette manifestation historique met l’accent sur les métiers traditionnels (calligraphe, fondeur de bronze, orfèvre...) en collaboration avec des artisans venus de toute la France pour transmettre des métiers d’art par le biais de démonstrations mais aussi d’ateliers auxquels les enfants peuvent participer.

La porte Haute de Liverdun

La vieille ville de Liverdun constitue un site idéal à la mise en scène. Juchée sur un éperon rocheux, la cité médiévale domine les environs et offre des points de vue admirables sur la Boucle de la Moselle. Pour cette reconstitution historique, des lieux sont ouverts au public comme la Chapelle du Bel Amour, la Tour Carrée, l’Église St-Pierre, la superbe cave voûtée de l’ancien presbytère transformée pour l’occasion en salle de banquet....

Des costumés pour la fête médiévale de Liverdun

L’Office Municipal d’Animation loue pour l’occasion plus de 300 tenues médiévales, enfants et adultes. Mais tous les costumes médiévaux sont les bienvenus.

Les membres de l’association Guerre et Chevalerie vous diront tout ce qu’il faut savoir sur le combat à l’épée et au sabre, ainsi que sur les différentes armes de jet (arcs, arbalète, frondes...)

Avec Ioann Latscha, pour qui la création du spectacle «Falcon Temporis» a pour but de faire découvrir la majesté des oiseaux de proie.

IOANN LATSCHA FAUCONNERIE

J’ai découvert la fauconnerie grâce à Jean-Louis Liégeois, directeur de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou. Un chemin long, fastidieux, semé d’embûches pour apprendre ce métier fabuleux. Mais la passion pour ces animaux méconnus et décriés restera la plus forte. J’ai affaité des oiseaux qui pour moi sont les plus fascinants et emblématiques des oiseaux de proie : le Condor des Andes, L’Aigle à tête blanche, la Chouette Lapone,le Vautour Fauve... Aujourd’hui je souhaite vous faire profitez de cette chance incroyable que j’aide partager ma vie avec ces prédateurs... Ioann Latscha