À Moutiers-Saint-Jean, une vingtaine de jeunes passent des vacances créatives

Des jeunes de 10 à 17 ans ont effectué un stage d'une semaine à Moutiers-Saint-Jean. Découverte de l'abbaye et du patrimoine local, musique assistée par ordinateur et création d'une pièce de théâtre étaient au programme, un bon moyen de passer de bonnes vacances sans partir très loin.

Moutiers-Saint-Jean, France

La vingtaine de jeunes assis en cercle dans la salle des fêtes de Moutiers-Saint-Jean écoute religieusement les conseils de Ghislain Mugneret, comédien, et son acolyte Cyril Hernandez, musicien. Les deux hommes mènent ce stage créatif destiné aux enfants qui s'est tenu du 7 au 12 juillet. Le but, à la fin de la semaine : présenter une pièce de théâtre musical et la jouer dans l'Abbaye de Moutiers-Saint-Jean.

L'abbaye de Moutiers-Saint-Jean, où s'est déroulée la pièce des enfants, "Le temps des métamorphoses" © Radio France - Lucas Martin-Brodzicki

Ecoutez notre reportage à Moutiers-Saint-Jean pendant le stage de théâtre musical Copier

Créer une pièce en une semaine ne fait pas peur aux enfants. Beaucoup reviennent chaque année pour ce stage. Tous les deux ans, un nouveau village accueille l'opération qui permet à ces jeunes de passer de bonnes vacances sans partir très loin. Cette année, ils travaillent sur le thème des métamorphoses et ont plusieurs cordes créatives à leur arc : musique assistée par ordinateur, théâtre et même écriture de leur propre texte.

Entre chaque lever de rideau, les deux jeunes filles doivent improviser des poses différentes © Radio France - Lucas Martin-Brodzicki

Cyril Hernandez et Ghislain Mugneret laissent beaucoup de liberté aux enfants. Ce dernier se félicite de cette initiative : "c'est d'abord l'idée d'un stage dans les campagnes, dans les villages, des endroits où l'accès à des activités artistiques est plus difficile."