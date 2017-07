Avec plus de 100 figurants et cavaliers, les Fééries d'Orglandes assurent le show les 22 et 23 juillet 2017

La petite commune d'Orglandes (50), entre Valognes et Picauville, prépare en ce moment son spectacle son et lumières. Une fresque sur l'histoire du Cotentin dans le cadre exceptionnel du manoir de la Hougue. Un partenariat France Bleu Cotentin

Plus de 100 figurants, des cavaliers, des animaux, des voitures hippomobiles, des effets pyrotechniques, un feu d'artifice, les spectateurs en prendront plein les yeux cette année encore.

Le chouan

Pour l'édition 2017 du spectacle, les organisateurs ont choisi de nous entraîner à l'époque de la révolution française, en nous racontant l'histoire de Jacques Bonhomme, journalier et braconnier, analphabète, mendiant, couchant dans les fermes. Devenu chouan après la révolution il va provoquer bien des événements qui feront trembler le Cotentin.

infos pratiques

Chaque soirée débutera à 21h00 par le groupe "just for the cash". Grillades, saucisses et buvette sur place dès 20h. Gradins naturels, prévoir un siège ou une couverture pour s’asseoir et se couvrir, les soirées sont fraiches en ce moment. Parking gratuit, accès au site à pied. Accès possible pour les personnes handicapées au parking des comédiens sur le site en se présentant avant 21 h. Tarif plein : 8,50 € par personne. Tarif prévente : 8 € par personne (dans les offices du tourisme de Valognes, Saint Sauveur le Vicomte, Bricquebec et à l’épicerie « EPI service » d’Orglandes ). Tarif groupe de 10 personnes : 7 € par personne. Gratuit pour les moins de 10 ans