Pour Bernard Pivot, sur scène ce soir à Vienne, Twitter est "une école de démocratie et de liberté"

L'homme de lettres et de télévision est sur scène ce soir jeudi et demain au Théâtre de Vienne. Il y présente son spectacle "Au secours ! Les mots m'ont mangé". Bernard Pivot était l'invité de France Bleu Isère à 7h45. Il défend la langue française... et les réseaux sociaux !

Il sera ce jeudi soir (et vendredi, à 20h30) sur la scène du Théâtre de Vienne. Dans "Au secours ! Les mots m'ont mangé", Bernard Pivot évoque son amour des mots à travers l'histoire d'un écrivain tourmenté par sa propre langue. L'homme de lettres et de télévision est un ardent défenseur de cette langue française et de la francophonie. Il s'inquiète d'un certain déclin, mais se refuse à incriminer les réseaux sociaux. Lui-même est très actif sur Twitter, où l'on ne peut s'exprimer qu'en 140 signes. Il y voit même une "école de démocratie et de liberté".

Regardez Trump qui twitte à tout va : il ne peut pas dépasser les 140 signes. S'il fait 142 son Tweet ne part pas ! Et le Pape aussi. Donc on est tous logés à la même enseigne.

Bernard Pivot aime cet art de la concision. Son compte Twitter regorge d'aphorismes, comme ici après la défaite du PSG mercredi face au Barça en Ligue des Champions de football :

Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Et Paris éliminé... — bernard pivot (@bernardpivot1) March 8, 2017

Symboles de cuisine. Fillon: la casserole. Le Pen: la louche. Macron: le faitout. Mélenchon: le presse-légumes. Hamon: le ramasse-miettes. — bernard pivot (@bernardpivot1) March 9, 2017

Pour Bernard Pivot, invité de France Bleu Isère ce jeudi matin, les candidats à la présidentielle manient "plutôt bien" la langue française. "Ce ne sont plus de grands orateurs comme on en a connu, poursuit-il, mais on peut dire que, notamment à la télévision, ils s'expriment tout à fait correctement."

Il vient aussi de publier un livre de souvenirs intitulé "La mémoire n'en fait qu'à sa tête" (Albin Michel, 18 euros).