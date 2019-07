Avignon, France

61 blocs, une comédienne.

Lorsque le spectacle commence, des bruits s’échappent d’une caisse en bois.

La comédienne en sort une boite qui tient dans une seule main. Sorte de petite enceinte, c’est tout un monde de bruitage qui s’offre à nous.

Plus tard, on découvre 61 boites, chacune avec leur identité propre ou presque.

A travers une mise en scène épurée, puisque axée sur les perceptions sonores, nous entrons dans le monde des sons.

Les univers sont multiples: le spectacle commence avec une échappée au milieu de la circulation, les petites boîtes émettent des bruits de voitures, d’ambulances puis d’hélicoptères.

Le voyage continue dans un chantier où chaque bruit d’outil s’assemble finalement en un grand orchestre.

Le meilleur est pour la fin, lorsque les lumières s’éteignent et qu’il ne reste plus que ces petites boites émettant bruits d’eau et sons tout droit sortis d’univers féériques.

Block, un spectacle à découvrir en famille pour éveiller vos sens.